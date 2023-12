Ahol családtag az állat, ott szinte természetes, hogy a kis kedvencnek is jut valami a fa alá. Az állatkertben, abban a „nagy családban”, ahol minden gondozó lelkiismeretesen és odaadóan ügyel az állatokra, szintén nem kérdés, hogy ilyenkor is örömet szeretnének szerezni minden élőlény számára.

Mondhatnánk, hogy ebből az állatok nem érzékelnek túl sokat, de ez nem így van. Az állatkertben ugyanis nagyon fontos a környezetgazdagítás, amelynek részei a feladatok, a tréningek, a változatos életmód kialakítása, és végső soron az ünnepek megtartása is ezt szolgálja. A karácsonyfa és az ajándékok is egy olyan impulzus számukra, ami kizökkenti őket a mindennapokból, és emellett örömet is okoz, hiszen a kedvenc finomságaikat kapják. Mindemellett nekünk, látogatóknak is élményt ad, hiszen szeretjük meglesni az állatokat, nagyjából minden élethelyzetükben.

Ha nincs kis házi kedvenc, és az állatkertben is lemaradtunk az állatok karácsonya programról, akkor is kedveskedhetünk, és részesei lehetünk: kitehetünk madáretetőt a teraszunkra, vagy támogathatunk egy állatvédő szervezetet. Adni jó, és az biztos, hogy nincs olyan, aki hálásabb lenne a törődésért, mint az állatok.

Forrás: bama.hu