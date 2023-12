Az idei évben amolyan korszak-, nézőpont-, értékrendszerek változása zajlott egyszerre. A korábbi évek, évtizedek megszokott struktúráinak lebomlása és helyükre új rendszer kiépülése jellemezte 2023-at, hirtelen és drasztikus változásokkal, értékelte az évet Kis Tahi Mária asztrológus.

– Adódtak helyzetek, ahol káosszá fejlődött egy-egy folyamat és olyan is, amelyekről még nem tudni pontosan, hogy mivé válhatnak. Az átértékelődés folyamataiban elvált az ocsú a búzától, és aki továbbra is ocsút vetett, az bizony gazt aratott és valószínűleg jövőre is azt fog. A türelem és a szívből jövő hála idén is rózsát termett, még akkor is, ha akadtak rajta tövisek – értékelte 2023-at Kis Tahi Mária, hozzátéve, hogy aki képes volt megteremteni a biztonságot, az egyensúlyt önmagában, az a szívből jövő értékrendjét is átalakította, kitakarította.

Erőre kaptak a társadalmi összefogások

Kis Tahi Mária elmondta, hogy a kommunikáció sok esetben vitte félre az embereket, a társadalmi egységeket, szervezeteket. Olykor hirtelen lázadó, forradalmi energiákkal fűszerezve sikerült egymással kapcsolódni, ami jó eséllyel átcsapott diplomatikus nyertes-nyertes tárgyalási pozícióba.

– Külön öröm szemlélni, hogy a társadalmi összefogások, összedolgozások erőre kaptak, hogy egyre többen figyeltek fel a nehezebb sorsú, helyzetű társaikra, és elkezdtek érdemileg kapcsolódni egymással az emberek.