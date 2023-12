Az eseményen számos iparos vett részt, de a sertésfeldolgozást a profikra bízták: Gerencsér János, Tessényi Lajos, Péter Géza, Mészáros Elemér és Hellinger László töltötték be a böllér(ek) szerepét, számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál. No az asszonyok sem hiányozhattak a disznóvágásról. Bár elsősorban másnap kapta a konyha a főszerepet. Készültek a finomságok: kolbászok, véres és húsos hurkák. Az esti disznótoros vacsoráról nem hiányozhatott a friss húsleves és a töltött káposzta sem.

Fotó: BátaszékMost

A jó hangulatú este során a résztvevők nemcsak a disznóvágás fortélyait osztották meg egymással, hanem a terített asztalnál ülve erősödtek az iparosok közötti baráti kapcsolatok is.