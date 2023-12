Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy milyen jó lenne egyet forralt borozni, és szinte már érzem is az orromban az illatát. Persze ezt mindig csak gondolati szinten futtattom végig. Egy kimutatás szerint az ünnepek alatt jócskán megnő az alkoholfogyasztók száma, sőt, mi több az év vége felé érthető okokból a detoxikálókban is több a „látogató".

Érdemes hát megfontolni, hogy miből mennyit fogyasztunk az ünnepi vacsoránál. A tömény italokkal érdemes csínján bánni, és lehetőleg ne keverjük a különböző szeszeket. Ahogy a mondás is tartja: Sörre bor, mindenkor, borra sör, meggyötör.

Nos, mi magyarok ebben is világrekordot tartunk, amit egy bácskertesi férfinak köszönhetünk, akit több mint öt ezrelékes véralkoholszinttel kapcsoltak le, ami egyébként halálos dózis, mivel több mint tíz embert is kiütne. A férfit biciklizés közben kapták el a rendőrök, már az is csoda, hogy egyáltalán lélegezni tudott ennyi alkohollal a vérében, pláne, hogy az egészségügyi értékei mind rendben voltak.

Így tehát a magyar férfi az első helyezett, második egy argentin autós, akit szintén öt ezrelék feletti értékkel csíptek nyakon és a harmadik egy spanyol pasas, aki 4 ezrelék feletti értéket fújt. Bele sem merek gondolni, hogy hány évnyi tréning állhat a hátuk mögött, mindenesetre jobb nem próbálkozni a rekord megdöntésével.