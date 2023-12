Ikrek

Igazán izgatottan várhatja az új évet, hogy mi mindent hoz Önnek a jegyébe lépő Jupiter: Csupa jót! Május 26-án lép be a jegyébe, és több területen is csodákra számíthat: szerelem, család, ingatlan ügyek, karrier, pénz, egészség. A párkapcsolatában eljegyzés, esküvő is szóba kerülhet, munkában nagyon komoly előrelépés. Az biztos, hogy nagyon sorsfordító lesz ez az esztendő.

Mérleg

A pénzügyekben nagyon szerencsés lehetőségek jönnek! Most jön el az Ön ideje, ez az esztendő meghozza a nagy áttörést. Ezért persze tennie is kell: 2024. február 28. és április 29. között panaszkodás, méltatlankodás és kifogások keresése helyett keményen tegye oda magát! Nem baj, ha sok a munkája, mert bebizonyíthatja, mire képes. Sokszorosan meg fog térülni, ha nem kíméli magát. Az elismerések és a pénz is megérkezik június 22. és július 22. között, majd szeptember 30. és november 19. között.

Nyilas

2024 a nagy lehetőségek és nagy találkozások éve az Ön számára. A Jupiter hatására komoly lépésre szánják el magukat a párjával, és házasság, családalapítás is szóba jöhet. A pénzügyekben rögtön az év eleje is hozhat jó hírt, és egy nagyobb utazás is lehetséges, ahogy az is, hogy ingatlan ügyekben előre lépjen. Az biztos, hogy sokáig fogja emlegetni ezt az esztendőt.

Halak

Szerencsés és elégedett időszak veszi kezdetét. 2024-ben a nagy, fajsúlyos bolygók nem kavarják fel az állóvizet, ami azt jelenti, hogy jól teszi, ha marad a helyén, és megbecsüli mindazt, amije van. Nem kell aggódnia, és nem kell új állás után néznie. Nagyon jó híreket kap viszont a pénzzel kapcsolatosan április 30. és június 8. között. Ami a párkapcsolatot illeti: nem a szerelem hajszolása kerül a fókuszba 2024-ben. De épp ez lesz a siker titka. Amikor nem görcsöl rá, egyszerűen bekopogtat az ajtón. Ez elhozza a nagy boldogságot is az Ön számára.