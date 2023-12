Verseny 1 órája

Ezüstöt érő bejglit készített a tolnai mestercukrász

Ezüstérmet nyert az Év bejglije versenyen Fazekasné Both Anikó tolnai mestercukrász. Oktatja is a mesterségét a szekszárdi vendéglátóipari középiskolában, tanítványait is rendszeresen viszi szakmai megmérettetésekre.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Fazekasné Both Anikó az elnyert díjjal és a nyertes mákos bejglivel (A szerző fotója)

Kistelepülésen is lehet nagyot alkotni, országos hírnévre szert tenni. Bizonyság erre Fazekasné Both Anikó tolnai mestercukrász sikere, aki a Magyar Cukrász Iparszövetség által kiírt, az Év bejglije versenyen dobogós helyet szerzett. A díjátadást a fővárosban, a Zila cukrászdában tartották. – Nagy élmény volt az eredményhirdetés – meséli –, amikor ott álltam ötven kiváló cukrász között, és a nevemet mondták. A mákos bejglim ezüstérmet nyert. Három kategóriában hirdették meg a versenyt: mákos, diós és ínyenc bejgli. Tolna vármegyéből más díjazott nem volt. Both Anikó tanítja is a mesterséget, a szekszárdi vendéglátóipari középiskolában. Harminc éve cukrász, húsz éve oktató. Köztudott tehát a szakértelme. Miért és kinek akar mégis bizonyítani? – Fontosnak tartom, hogy megméressük magunkat mi oktatók is – hangsúlyozza –, mert ezeken a versenyeken látjuk közelről, hogy ki hol tart a szakmában, megmutatkoznak az új trendek, megismerjük a tehetséges kollégákat, azáltal, hogy ki, milyen munkát tesz le az asztalra. S persze kapunk használható tanácsokat a bírálóktól, a zsűritagoktól is.

Anonim versenyek ezek, csak egy regisztrációs kódot látnak, akik a beadott bejgliket értékelik. A pártatlansághoz, a döntés tisztaságához így nem férhet kétség. Persze, hogy nagy a boldogság a családi, baráti és a szűkebb szakmai közegben egyaránt. – A tanítványaim örültek a sikernek – mondja –, büszkék rám, követendő példaképnek tartanak. Őket is viszem rendszeresen a számukra kiírt versenyekre; még soha nem jöttünk haza díj nélkül. Most egy kisújszállási megmérettetésre készülünk. Ott két feladatuk lesz a fiataloknak: pozsonyi kiflit és tortát kell készíteniük, díszterítékkel ellátott asztalon bemutatva. Adódik a kérdés, hogy aki ennyire magas szinten műveli a mesterségét, miért nem indul az Év tortája versenyen. Ezzel a tolnai cukrásznak mennyiségi problémái vannak. A minőségi követelményektől nem tart. – Mi egy kisüzem vagyunk – vázolja a helyzetet – egy-két alkalmazottal, két-három tanulóval dolgozva általában. Szeretek sok mindent magam csinálni. A bejglinél például a begyúrástól a kisütésig ott vagyok, ügyelve a részletekre, főleg a tészta és a töltelék egyenletes vastagságára. Eddig ebből a karácsonyi süteményből eladtam minden decemberben három-négyszázat. Most, a keddi eredményhirdetés óta már jönnek az ötvenes-százas megrendelések mindenfelől, főleg Budapestről. Az Év tortájából pedig, ahogy hallom a kollégáktól, kisteherautóval kéne szállítani a nagyobb városokba, mert akkora szokott lenni az igény. Azt én nem tudnám bevállalni, hiába volna ötletem, sikergyanús receptem.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!