Janó Attiláné elmondta, hogy a testvére mindig kisautót kapott, és még plüssöket is vett neki. A szüleinek mindig kézzel készített ajándékot adott, édességet, édesanyjának virágot. Családi házban éltek, nagyon sok fa volt az udvarukon, gyönyörű emlékei vannak a gyerekkori karácsonyairól.

– Remélem, hogy a gyermekeimnek is ugyanilyen gyönyörű emlékei vannak, hiszen én igyekszem azt a varázst ugyanúgy megteremteni itthon, és a régi hagyományokat is, és amint említettem, már vannak új szokásaink is – mondta Janó Attiláné.

