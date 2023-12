Pompás levesek, sültek, zöldségek, no meg persze sütemények és különféle italok minden mennyiségben… általában erről szól a karácsonyi lakoma és minden vendégség, ami kihagyhatatlan része az ünnepi időszaknak. Néhány apróságot szem előtt tartva azonban ezeken a napokon is figyelhetsz a fenntarthatóságra.

Tudatos tervezéssel az ételpazarlás ellen!

Európában közel 90 millió tonna élelmiszer végzi a szemetesben évente. A legtöbben – különösen a nagyobb ünnepek idején – hajlamosak vagyunk túlgondolni, mennyi ételre és italra van valójában szükség. Ha alaposan, részletekbe menően kigondolod, hogy milyen alapanyagokból és mit szeretnél készíteni az ünnepek, vendégségek alatt, elkerülheted, hogy sok felesleges dolgot vásárolj, amelyek aztán esetleg a szemetesben kötnének ki. Egy jól összeállított lista ráadásul abban is segít, hogy nyugodtabb és gördülékenyebb legyen a bevásárlás. Ha pedig mégis van maradék, azt 1-2 napon belül fogyasszátok el, vagy felcímkézve tedd el a mélyhűtőbe. Ma már rengeteg szuper ötletet találsz arra vonatkozóan is, hogy a karácsonyi fogások maradékából milyen finomságokat lehet készíteni másnap, harmadnap.

Nézz környezettudatos szemmel az italkínálatra is!

Ha ünnepi asztal, akkor kétségtelen, hogy a finom ételek mellé betársulnak a különböző üdítők és mindenféle alkohol tartalmú italok is. A választék igen széles, ezért, ha szeretnél vásárláskor ebben is környezettudatosabb döntést hozni, válassz az italok csomagolóanyaga szerint. Az alumíniumból készült italosdobozok 100%-ban újrahasznosíthatóak, ráadásul végtelenszer, ezért az egyik legjobb döntés, ha aludobozos termékeket választasz. Ma már üdítők és sörök mellett, például különböző előre bekevert koktélok is kaphatóak aludobozban, így attól sem kell tartanod, hogy egyhangú lesz az italkínálat. Magyarországon évente körülbelül 1,3 milliárd alumíniumdobozos ital kerül forgalomba, ami azt jelenti, amíg ezt a cikket olvasod is többezer aludobozt vásárolnak meg.

„Az ünnepi időszakban összegyűlt alumíniumdobozokat is fontos szelektíven gyűjteni, hiszen ez a legjobb megoldás arra, hogy minden aludoboz visszakerülhess az újrahasznosítás körforgásába és alig 60 nap múlva ismét az élelmiszerüzletek polcain lehessenek az új dobozok, új tartalommal megtöltve” – emelte ki az Every Can Counts, azaz a Minden Doboz Visszajár civil kezdeményezés hazai képviseltében Duma László.

