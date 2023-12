Dr. Biró Zoltán, a város aljegyzője kereste fel születésnapján a 90 éves Halász Bálintnét. Köszöntötte őt a város nevében, s egyben átadta azt az emléklapot, amellyel Orbán Viktor miniszterelnök fejezi ki a szépkorú polgárok iránti tiszteletét, háláját, kívánva jó egészséget és további boldog éveket.

Éva néni, akinek nemrég született ükunokája – a Noémi nevet kapta –, évtizedeken át a számokkal bíbelődött a társadalombiztosítónál, s nyugdíjas éveiben is hallatlanul aktív életet él. Makkegészséges, nyáron még ő szedte le a magas faágakról is a cseresznyét, s ma is ő főzi karácsonyra az ünnepi ebédet. Ez kettős ünnepe lesz a szeretetnek, mert eleve az a Karácsony, és emellett a szép évfordulón köszönti őt népes családja is.