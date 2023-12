A II. világháború után a lakosság jelentős részét kuláknak nyilvánították, kitelepítették Gyulajról, s az így bekövetkezett elnéptelenedés miatt kezdtek beszivárogni az erdőszélen élő cigányok a belterületre. Az elhagyott házakba költöztek. Őket, a beásokat még a környék urai, az Eszterházyak hívták ide Romániából. Egyrészt azért, mert famunkával, teknővájással foglalkoztak, másrészt a zajos életmódjuk miatt, ami vadriasztónak is jó volt a falu határában.

Az előzményeket a helyi iskola igazgatója, Lacza Zoltánné vázolja, hogy érzékeltesse, milyen közegben milyen eredményeket értek el. Ma a településen élők 75, az iskolába járók 98 százaléka cigány származású. Mégis élhető a falu, és jól működik az oktatási intézmény, köszönhetően mindenekelőtt a máltai szeretetszolgálat jelenlétének.

Lacza Zoltánné igazgató a szétosztandó csomagokkal (Beküldött fotó)

– Az iskolába 96 tanuló jár, de az óvoda is hozzátartozik, ahol 45 kisgyermek van – ismerteti a részleteket az igazgatónő. – A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa tart fenn bennünket tíz éve. A máltai szemlélet vezérel minket, azon vagyunk, hogy a gyerekeknek szép karácsonyt szerezzünk. Vallásosan neveljük őket, szinte mindegyikük meg van keresztelve, a pedagógusok elkötelezettek eziránt. Sokan Dombóvárról járnak Gyulajra tanítani, pedig ott is kapnának állást. Nagy hangsúlyt fektetünk a családok megsegítésére is.

Érzik a törődést

Sőt, a kismamáktól a nagymamákig minden korcsoporttal foglalkozik a szeretetszolgálat. Nem minden tanulónk érkezik ideális körülmények közül, de azon vagyunk, hogy az iskolában nyolc boldog évet tölthessenek. Egyre több szülő helyezkedik el, napirenden vannak az autóvásárlások, a jogosítványszerzések, egyértelmű a fejlődés. Az idei tanévkezdet volt az első, amikor minden gyereknek minden felszerelése megvolt. Vannak közöttük kimondottan okosak, tehetségesek, száz százalékban továbbtanulnak, sőt még tovább, a felsőoktatásba is eljutnak jó néhányan.

Többször kérdezték már az igazgatónőt a különböző pedagógiai tanácskozásokon, konferenciákon, hogy „Hogy bírnak ennyi cigánygyerekkel?”.

A válasz az, hogy érzik a törődést, a személyes jelenlétet, példaadást, és emiatt sokkal kevesebb a magatartási probléma, mint máshol. Személyesek a karácsonyi ajándékok is.

Adventi műsort adtak a gyerekek a gyulaji iskolában (Beküldött fotó)

– A budapesti Szent Imre Gimnáziummal van egy régi, jó kapcsolatunk – tájékoztat az intézményvezető. – Ők továbbítják hozzánk a névre szóló cipősdobozokat, melyeket ottani családok töltöttek meg. Előtte megkérdezik, hogy melyik gyerek mit szeretne, mi összeállítjuk a kívánságlistát, s ott lesz a csomagban a pörgős szoknya, a hajcsat, a focistamez, a zseblámpa. Az idén idetelefonáltak, hogy csak az alsósoknak és az ovisoknak tudnak ajándékot küldeni (a felsősök a szeretetszolgálattól kapnak), mert a kárpátaljai árváknak való gyűjtés eléggé leköti a kapacitásukat. Erre azt mondták az én nyolcadikosaim, hogy „Gyűjtsünk mi is nekik!”.