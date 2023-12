Hatalmas érdeklődés mellett nyitotta meg kapuit a csaknem 300 négyzetméteres korcsolyapálya a Paksi Képtár épületében pénteken, az esti órákban. A pályát 17 órakor vehették birtokba a korcsolyázók, a megnyitón fellépett a Tücsök Zenekar, majd Jégdiszkóval folytatódott a program. Az eseményen részt vett Szabó Péter is. Paks polgármestere és az általa megkérdezett szakértők szerint a jég minősége kiváló. Az első napon díjtalan belépéssel várták a téli sport kedvelőit.

A jegyárak egyébként a későbbiekben is jelképesek lesznek, külön hétköznapi, hétvégi és egésznapos belépőt is válthatnak. Ezek árairól a paksi műlyégpálya közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A fenntartók arra is gondoltak, aki nem rendelkezik saját korcsolyával: ezért a helyszínen korcsolyabérlés lehetséges. A létesítményben emellett büfé is üzemel. A pálya várhatóan legalább január végéig nyitva tart, minden nap 8-12, 13-16 és 17-22 óráig. Az üzemeltetők jelezték, hogy a szünetek a jég karbantartása miatt szükségesek.