A Magyar Édességgyártók Szövetségének tájékoztatása szerint Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók. A szaloncukor-értékesítés – a koronavírussal erősen sújtott 2020-as év kivételével – évről évre növekszik, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban.

Odavagyunk a zselésért

A prémium édességek az elmúlt tíz évben különösen kedveltekké váltak, ez a fajta édesség egyben ajándék is lehet. Ugyanakkor ezen drágább termékek iránt – az infláció miatt – most valamelyest csökkenni látszik a kereslet. Mindamellett továbbra is keresettek a cukormentes, vegán és egyéb alternatív édességek.

