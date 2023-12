Most, hogy végre idetalált a tél, jobb felkészülni mindenkinek a reggeli elindulásra, pláne, ha autóval tenné. Szóval pár hete mi már estére inkább letakarjuk a szélvédőket, és a reggeli rutin része, hogy körbefújjuk az ablakokat és a tükröket jégoldó spray-vel, valamint hogy pár perccel indulás előtt elindítjuk az autót – utóbbi annyira nem is húsbavágó, de lássuk be sokkal jobb érzés a meleg autóba beszállni.

Amennyiben valaki nem cserélt téligumit, mert természetesen négy évszakos abroncsot használ, a guminyomást mindenképp érdemes ellenőrizni, ugyanis nagyon veszélyes lehet a csúszós utakon, ha nincs megfelelő tapadás. Amit szintén nagyon fontos ellenőrizni, az az aksi állapota. Nemrég ugyanis egy barátnőm járt pórul, aki csak szeretett volna meglátogatni, mert betegeskedtem, azonban a kocsija már eleve nehezen indult, estére pedig mire hazaindult volna, sokkal hidegebb lett, és az akku teljesen megadta magát. Szerencséjére a segítőkész nagybátyám nem messze lakik tőlünk, és ügyes autószerelő lévén gyorsan orvosolta a problémát, de a lelkére kötötte, hogy szerezzen be egy új akkumulátort.

Utólag belegondolva vicces volt a helyzet, de ahogy másnap szóba került a kellemetlen szituáció, elmondhatjuk, hogy szerencsére nem egy ismeretlen helyen kellett valahol várakoznia a segítségre. Ezen morfondírozva megbeszéltük, hogy biztos, ami biztos jobb egy kis snackkel, üdítővel és pár meleg pokróccal útnak indulni, akárhova is menjen az ember ebben a cudar időben.