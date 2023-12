Gűth Balázshoz, azaz a váraljai Mikuláshoz bizony pillanatok alatt elfogynak minden évben az időpontok, ugyanis nemcsak házát díszíti fel évről-évre változatos, mesés dekorációval, de bizony két napig családokat is fogad a Mikulás szobájában, ahol ő maga adja át az ajándékokat a gyerekeknek.

– Úgy gondolom, egy gyermek számára hatalmas élményt jelent, hogy találkozhat személyesen a Télapóval – emelte ki Gűth Balázs. – Azon felül, hogy próbálok mindig más gyermekeket és családokat fogadni, hogy mindenki részese lehessen ennek az élménynek, az idei évben úgy döntöttem – hogy tovább fokozzam az élményt –, aki esetleg nem jutott időponthoz, de levelet írt a Mikulásnak, annak válaszolni is fogok.

Több mint negyven család örülhetett idén

Az idén negyvenkét családot fogadott személyesen, akiket segítőivel egy rövid, meghitt személyes jellemzés mellett Mikulás csomaggal várt.

– A csomagokat minden esetben a családok hozzák, de előfordult már olyan is, hogy jelezték a szülők, hogy nem áll módjukban csomagot készíteni, így mi voltunk azok, akik meglepték a kicsiket. Nagyon jó érzés a boldogságot látni a gyerekek és szüleik arcán, amit végül is a nagynénémnek Pakurár Józsefnének köszönhetek, aki előttem több mint tíz évig volt a falu Mikulása nő létére. Betegsége miatt kellett felhagynia vele, és az ő ötlete alapján kezdtem én magam fogadni a gyerekeket. Eddig minden évben három napon át harminckét időpontot adtam, azaz összesen kilencvenhat családot fogadtam. Idén viszont hétfőn tíz, kedden harminckét családot és szerdán minden eddigitől eltérően időpont nélkül találkozom a kicsikkel beöltözve a Mikulás szobájában.

A legnagyobb élmény személyes találkozni a Mikulással (A szerző fotója)

Többszáz levéllel kedveskedett a Mikulás

Balázs egyetlen kitétele a levelekkel kapcsolatban az volt, hogy a családok felbélyegzett válaszborítékot küldjenek neki november 29-ig, hogy Mikulás napja előtt megérkezhessen mindenkihez a levele. Közel négyszáz levelet adott fel a postán, melyekre egytől-egyig saját maga válaszolt, ami összesen két hetet vett igénybe. Elmondta, hogy a levelek megírásához többféle sablont is használt, hogy a testvérek, de akár az unokatestvérek se kapjanak egyforma írást. A levelek között egy nagyon kedves megkeresés is érkezett hozzá egy nagymamától, aki kilenc válaszborítékkal nemcsak az unokáinak, de azoknak a szeretteinek is kért levelet a Nagyszakállútól, akiknek szülei már elhunytak.

– Nagyon meglepett a kérés egy idős hölgytől, hogy küldjek levelet ne csak az unokáinak, de más családtagjainak is, akik már az idősebb korosztály képviselői. Természetesen szívesen tettem eleget a kérésnek, írtam nekik, hogy tudom, ti már nem vagytok gyerekek, de a lelketekben mindig azok maradtok.

A Mikulás lelkesen mesélte lapunknak, hogy az idén csak jó gyerekeket fogadott portáján, mind jók és szófogadók voltak, amit elégedetten nyugtázott.