2020-ban ez volt az első nemzetközi pályázat, ahol falra került Szűcs Boldizsár biológus és természetfotós egy képe, 2021-ben pedig két fotója is bekerült a kiállítási anyagba, ezek közül egyik kategóriagyőztes lett. Idén a cselőpókos képével szintén kategóriagyőztes lett, így kikerült a falra is.

Boldizsár több pályázatos is sikeresen szerepelt tavaly. Hat magyar természetfotós képeit válogatták be a legjobbak közé az Európai Év Természetfotósa pályázaton. Az egyikük ő volt, de a 17. Golden Turtle fotópályázat és az Asferico pályázat eredményei is említésre méltók.

Mindezekről ő maga mesél mai podcastünkben.