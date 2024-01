Az országos állami horgász- és területi jegyek árának tavalyi növelése után vármegyénkben húsz százalékos visszaeséssel számolt a TOHOSZ, ennek ellenére csupán öt százalékkal fogyott horgászaink száma.

– Az országos területi jegyek árának emeléséről 2023 év végén döntött a MOHOSZ, azonban a TOHOSZ által hasznosított halgazdálkodási vízterületeken a területi jegyárak nem emelkedtek az idei évben Tolna vármegyében – tájékoztatta lapunkat Szakács Szabolcs a TOHOSZ ügyvezetője.

A tavalyi év sikerei

Tavaly szeptemberben is megvédte bajnoki címét a Tolna Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége Szarvason a VI. Országos Halőri Versenyen és Szakmai Találkozón. Vármegyénket Balogh Attila, Rigó László, Kelemen Csaba és Szakács Szabolcs képviselte a versenyen, ahol kimagasló eredménnyel első helyezést értek el. A huszonnyolc kiválóan felkészült halőri csapatból a TOHOSZ halőri csapata győztesként került ki ismét a 2022-es diadal után.

– December 15-én a MOHOSZ választmányi ülésén szövetségünk elnöke, Gecse Lajos László is átvehette a Magyar Horgászatért Életműdíj kitüntetést – tájékoztatta lapunkat Szakács Szabolcs. Harminc éve, hogy 1993-ban elkezdett dolgozni a TOHOSZ-nál, és azóta töretlenül, először ügyvezető elnökként, majd elnökként végezte munkáját a horgásztársadalom érdekében. Fontosnak tartja a horgászat népszerűsítését, a horgászok számára a minél jobb feltételek megteremtését, a hasznosított vízterületeken a szakszerű, hosszú távon fenntartható halgazdálkodást. Rengeteg időt és energiát fordított 2016-ban a jelenleg a TOHOSZ hasznosításában lévő halgazdálkodási vízterületek megszerzésére, segítette a tolna megyei egyesületeket, hogy horgászvízhez juthassanak. Kiemelt feladatának tartja a Szövetséghez tartozó tagegyesületek munkájának folyamatos támogatását, koordinálását, nagy energiákat mozgósít az érdekképviselet, a rendezvények szervezése, a versenysport népszerűsítése és az utánpótlás nevelés érdekében. Több évtizede részt vesz a MOHOSZ munkájában is, jelenleg a MOHOSZ választmányának tagja.

A rendőrség is támogatja a halőrök munkáját

Tavaly több alkalommal is közös terepszemlét tartottak a vármegye halállományának megóvása érdekében a TOHOSZ munkatársai és a rendőrök. Még magasabb szintre emelték a közös munkát, ugyanis az ellenőrzések alkalmával immár rendőrségi drón is segítette őket – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Tolna vármegye több rendőrkapitányságán 2023 májusában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal halgazdálkodási hatóságának ügyintézője, Mészáros-Berkecz Zoltán, valamint a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének ügyvezetője, Szakács Szabolcs képzést tartott a körzeti megbízottaknak. Előadást tartott Zsiga Péter rendőr őrnagy, a helyi körzeti megbízottak szakirányítója is.

Az oktatáson a halgazdálkodással kapcsolatos alapvető szabályokról, a legális és a tiltott horgászati és halászati tevékenységről, a szabálysértések formáiról, az elkövetések eszközeiről, a lehetséges helyszínekről, valamint a jogszabályi háttérről is kaptak ismertetőt az egyenruhások. Az előadásokon az ismertebb orvhalászati trükköket is bemutatták. A képzésen résztvevők megismerhették a horgászati-, halászati tevékenység folytatásához szükséges okmányokat is.

Éves általános országos területi jegyek ára 2024-ben:

– A teljes árú felnőtt jegy: száznyolcezer forint,

– a kedvezményezett: hetvenkilencezer forint,

– a gyermek: háromezer forint.

Éves általános, összevont dunai területi jegyek ára 2024-ben:

– A teljes árú felnőtt jegy: hetvenezer forint,

– a kedvezményezett: ötvenháromezer forint.