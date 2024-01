Szentes Olivér elmondása szerint már gyerekkorában is szeretett túrázni és figyelni a természetet.

Szentes Olivér 2020 július 25-én hódította meg a Mont Blanc-t (Beküldött fotó)



– Valószínűleg ennek is köszönhetem, hogy a munkám az egyik hobbim is egyben, a meteorológia – mondta el Olivér. Másik szenvedélyem a magashegyi túrázás, olyannyira, hogy az Alpok és egyben Európa legmagasabb pontját is megmásztam már.

Társa is van, Heidinger Tibor személyében

A túrázó ugyanakkor kiemelte legtöbbször nem egyedül, hanem túratársával, Heidinger Tiborral járja az Alpok hegyeit, akit a bonyhádi természetjáró egyesületben ismert meg. Túratársa nagy álma volt eljutni a több mint 4800 méteres Mont Blanc-ra, a hegycsúcsra végül Olivér egyedül jutott fel 2020. július 25-én. – Nagyon izgalmas volt másodszor négyezer méter magasan járni egy héten belül, ugyanis pár nappal korábban már az akklimatizálódás kedvéért felmentünk négyezer méter fölé Svájcban, hogy szoktassuk magunkat milyen a Mont Blanc. Egy kisebb gleccsert követően nagy volt a szintemelkedés, a kőomlásveszélyről nem is beszélve a Grand Couloir nevű helyen. A 3800 méteren levő menedékházat azonban el kellett érnünk, ahol a szállásunk volt. Másnap hajnalban folytattuk volna utunkat egészen a csúcsig, azonban nem sokat haladtunk előre, miután vissza kellett fordulnunk egy hóvihar miatt nagyjából 4300 méteres magasságból.

Maradnunk kellett egy plusznapot a menedékházban. A hóvihar estére aztán elvonult, és így egy nappal később újból lehetőségünk nyílt nekivágni a csúcsnak, akkor már derült időben. Ott aztán amikor éppen elővettem a váraljai zászlómat, megszólalt az egyik túrázó: „Te váraljai vagy?” Kiderült, hogy pécsi volt az illető.

Meg kellett küzdeni a csúccsal

Nem volt egyszerű feladat megküzdeni a francia hegycsúccsal, de Olivér kiemelte, ennél nagyobb kihívással is szembe kellett már néznie az egyik túrája során. Bonyhádi előadásán kilencet mutatott be, köztük Szlovénia legmagasabb hegyéről, a Triglavról, az olasz Dolomitokról, a svájci Breithorn-ról, a francia Mont Blanc-ról is szó esett, és eddigi legveszélyesebb túrájáról az osztrák Wildspitze-ről, amelyik hegy ugyan nem éri el a négyezer métert, „csak” 3772 méter magas, amivel Ausztria második legmagasabb csúcsa, mégis ezt tartja az eddigi legnagyobb kihívásnak.

– A szélsőséges időjárás miatt – a száraz tél és tavasz miatt hullott kevés hó nagy része a meleg nyáron szinte teljesen elolvadt – többnyire csak a csupasz gleccser maradt gleccserhasadékokkal a Wildspitze-n, ami hatalmas veszélyt jelentett, a szokásosnál sokkal gyakoribb sziklaomlások mellett. Bevallom őszintén, ez volt az eddigi legveszélyesebb hegymászás, amin részt vettem.

Nem hegymászónak tartja magát

Olivér inkább magashegyi túrázónak tartja magát, mint hegymászónak. Ezekre a túrákra kempingfelszerelést visznek, és körülbelül egyhetes távollétre készítik csomagjaikat. Természetesen nem csak a környező országokat járja be, itthon is rengeteg túrán vesz részt. – Nagyon szeretem a teljesítménytúrákat is, a legutóbbin most szombaton vettem részt, a 25. Bartina Teljesítménytúrán, ahol a maratoni távot teljesítettem. A túráknak és tájékozódási túraversenyeknek hála szinte bejártam már az egész országot.