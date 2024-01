A felmérések szerint a lakosság közel harminc százaléka szenved valamilyen krónikus betegségben, ezért valószínűleg a körükben a vényre kapható gyógyszerek a népszerűbbek. Vény nélküli készítményeket a válaszadók több, mint kétharmada vásárol évente legalább egyszer, harminchárom százalékuk pedig havonta legalább egy alkalommal felkeresi a patikát vagy drogériát ebből a célból. A felmérést a HáziPatika.com készítette. A megkérdezettek több mint fele havonta ötezer forintot vagy annál kevesebbet költ vitaminokra, étrend-kiegészítőkre, tizenkét százalékuk viszont ennek tízszeresét vagy annál többet szán táplálékkiegészítőkre. A döntésekben a legfontosabb szempont a saját tapasztalat (vagyis mennyire vált be korábban az adott termék), a hatékonyság és az összetevők. A szakemberek (orvosok, patikusok) ajánlását hitelesebbnek tartják, mint az ismerősök véleményét.

Gyümölcsre, vitaminokra is költenek

A szekszárdi Németh Ramóna kétgyermekes anyukaként rendszeresen vásárol vitaminokat, elsősorban a csemetéinek. Mint mondta, így is becsúszik egy-egy megfázás, pedig a cél az, hogy a gyerekek minél kevesebbet hiányozzanak az iskolából. Sokat költenek narancsra, kivire, zöldségekre is, ami a téli hónapok kiadásait megnöveli.

Németh Béláné bátaszéki, egyedül élő nyugdíjasként sokkal spórolósabban él, hiszen a nyugdíjából mindenre nem jut. A védőoltást időben beadatta a háziorvossal, igyekszik kevesebbet menni az emberek közé járvány idején, de a boltba járást nem tudja kihagyni. Mint elmondta, C-vitaminra költ, emellett sok főzeléket, almát, néha narancsot is fogyaszt. Szerencsére ritkán betegszik meg, ilyenkor a gyógyszerek is sokba kerülnek.

Megnézik mit vásárolnak

A megkérdezettek fele válaszolta azt, hogy fontos számára az egészséges termék, és negyvenkilenc százalék hajlandó többet is fizetni ezekért az élelmiszerekért. A kérdőívet kitöltők több, mint egyharmada él valamilyen speciális étrend szerint. Egyrészt alacsony szénhidrát tartalmú, alacsony koleszterin tartalmú vagy zsírszegény diétát követnek, de többen szorulnak az ételallergia miatt különleges ételekre. Ezek ára pedig sokszorosa a hagyományos élelmiszerek árának: például egy kiló gluténmentes kenyér akár a hagyományos lisztből készült kenyér ötszörösébe is kerülhet.

Bár nem tartozik szorosan az egészséghez, érdemes megemlíteni, hogy a válaszadók negyede dohányzik, azaz a pénze egy részét cigarettára költi. Ez hetente minimum akár tízezer forint is lehet. Van, akinél ez sokszorosa annak, amit például vitaminkészítményekre szánnak átlagosan a magyarok. A KSH felmérése is megerősítette, hogy egy átlagos magyar család is többet költ alkoholra és dohányárura, mint zöldségre és gyümölcsre.

A káros szenvedélyek fogságában

A leggyakoribb káros szenvedélyek közül a megkérdezettek 27 százaléka említette a dohányzást, és a dohányosok fele fél dobozt vagy annál is többet füstöl el egy nap. Az alkoholfogyasztás nem ilyen gyakori, a válaszadók húsz százaléka vallotta be, hogy néha iszik egy-egy pohár bort, sört, néha erősebb szeszt is.

A megkérdezettek 86 százaléka fogyaszt valamilyen gyakorisággal kávét, ráadásul igen nagy hányaduk naponta több csészével is megiszik egy erős feketét. Ehhez társul még a mozgás hiánya, hiszen a válaszadók közül sokan irodai munkát vagy ülő munkát végeznek, ennek ellenére sportolásra nincs idejük, vagy nincs kedvük hozzá. Pedig ez utóbbi nem is kerülne pénzbe.

A magas vérnyomás vezeti a listát

A megkérdezettek a felmérésnél az állapotuk mérlegelésekor a következő válaszokat adták: harminc százalékban továbbra is a magas vérnyomás és a reumatikus megbetegedések vezetik a listát, de úgy tűnik, egyre több az elhízott (huszonnégy százalék), az allergiás (tizennégy százalék), a depressziós (tíz százalék), a cukorbeteg (nyolc százalék), az ételallergiás (négy százalék) és a daganatos (három százalék) beteg is.

Az említett betegségek szempontjából sem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés, az egészségtudatos táplálkozás valamint a mozgás fontosságát, illetve felhívni a figyelmet többek között a dohányzás egészségkárosító hatásaira.