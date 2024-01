Hasznos tippek 1 órája

Ezekkel a házi praktikákkal patyolattiszta lesz a konyharuhája

A konyharuhával sokszor az étel- és italmaradékokat is letöröljük a konyhapultról vagy a mosogatóról, így ez nagyon hamar tele lehet bacilusokkal, bebüdösödhet és a nedvesség miatt akár be is penészedhet.

Fotó: Shutterstock

N ne aggódjon, egy kis odafigyeléssel és néhány házi praktikával újra tisztává és illatossá varázsolhatja. Ecetes módszer Pakolja be a mosógépbe a koszos konyharuhákat. Azonban most ne csak mosószert, hanem ecetet is adjon a szennyeshez (annyit, amennyi mosószert), és így mossa ki őket. Fehérítős módszer Havonta egyszer helyezze a konyharuhákat forrásban lévő vízbe körülbelül 5-7 percig. Ez garantáltan megöli a bacilusokat és a kellemetlen szagokat is megszünteti. Boraxos módszer Ha bepakoltaa a mosógépbe a szennyest, mosószer helyett boraxot és szódabikarbónát öntsön a koszos konyharuhákhoz. Mossa ki, majd szárítsa meg őket, és máris patyolattiszták lesznek a konyharuhái. Forrás: mindmegette.hu







