Fagyási sérülések, ízületi gyulladások és egyéb betegségek alakulhatnak ki a háziállatoknál, a testhőmérséklet jelentős csökkenése és a fagyási sérülések életveszélyesek lehetnek, különösen ha egy állat kisebb testméretű vagy rövidszőrű. A fagyás veszélye mellett a hideg idő a légzőszervi betegségek kialakulásának kockázatát is növelheti, különösen akkor, ha sok állat tartózkodik egy helyen, esetleg zsúfolt körülmények között tartjuk őket.

A kifejezetten hideg időben az állatok viselkedése is megváltozik, általában több időt töltenek pihenéssel, kevesebb energiát használva, így a kihűlés is veszélyezteti őket. A fagyos, mínuszokkal teli időszakban a legfontosabb biztosítani a megfelelő táplálékot és a menedéket az állatok számára, hogy fenntarthassák megfelelő testhőmérsékletüket és energiaszintjüket.

Kiemelten fontos tehát, hogy az állattartók megtegyék a megfelelő előkészületeket a hideg időszak beköszönte előtt, de a beköszöntével mindenképpen. Megfelelően szigetelt, vagy akár fűtött búvóhelyeket kell biztosítani állataink számára.

– A szalma kiválóan alkalmas a kutyaházak bélelésére télen – mondta lapunknak Fiáth Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely vezetője. – Meleget ad, az állatok imádják, ki sem jönnek belőle, van, amikor csak a fejük látszik ki, úgy befúrják magukat közé. A kenneljeik bélelése nagy feladat számunkra, hiszen az almot rendszeresen kell cserélni az állatok alatt, körülbelül kéthetente. Ez a gyakoriság biztosítja, hogy az állatok ne betegedjenek meg.

Ruhával, ronggyal ilyenkor, nagy hidegben tilos bélelni a kutyaházakat, mert az állatok légzéséből rácsapódó pára ráfagy, a bundától visszavizesedik. Megfázhat és a baktériumok is előszeretettel tanyáznak rajta, így megbetegedhet a kedvencünk.

– Gondoskodni kell arról is, hogy folyamatosan hozzáférjenek friss ivóvízhez, ellenőrizzük rendszeresen a tálakat – hívta fel a figyelmet dr. Jakab Ferenc szekszárdi állatorvos. – A téli hidegben a kerti kutyák és kinti macskák ivóvize gyakran befagy. Hosszas hideg időjárás esetén gyakran kell cserélni a vizet, esetleg enyhén langyosítani is lehet, hogy később jegesedjen. De még ilyenkor is problémát jelent az éjszakai vízhiány. Bár az állatok alkalmanként nagyobb mennyiségű víz elfogyasztásával részben pótolják a hiányt, a több napos kényszerű szomjazás veszélyes lehet, főleg akkor, ha száraz tápot kapnak.

Ez ugyanis elvonja a vizet az emésztőrendszerből és mire a kutya vagy macska később újra megszomjazik, már csak jeget talál. Hó evésével ösztönösen kiegészíthetik az állatok a vízszükségletet, de ha ez sincs, akkor egészségi problémák jelentkezhetnek, elsősorban a vesék károsodhatnak. Az igazán hideg téli időszakban érdemes más, nem száraz eledelt adni az állatoknak, esetleg a szárazat beáztatni, amennyiben hajlandóak úgy is elfogyasztani.

– Sokan azt gondolhatják, hogy a téli hónapokban a paraziták eltűnnek, azonban ez nem feltétlenül igaz. Bizonyos élősködők, mint például a kullancsok, igen szívós élőlények és még a leghidegebb hónapokban is életben maradnak. Ezért lényeges, hogy folyamatosan alkalmazzuk a megelőző kezeléseket, a külső élősködők elleni készítményeket, így megvédve kedvenceinket a paraziták által terjesztett betegségektől – tette hozzá végül dr. Jakab Ferenc.