Gadányi József Tamásiban látta meg a napvilágot 1934. január 1-jén. Földműves, gazdálkodó szüleivel Udvari mellett, Felsőpél-pusztán nőtt fel. Hárman voltak testvérek, egy öccse és egy húga volt, de ma már csak ő van életben. Az udvari elemi iskola elvégzése után a családi gazdaságban dolgozott. Udvariban ismerte meg a feleségét is, akivel 1954-ben összeházasodtak.

A katonaságtól leszerelve először a Legeltetési Társulatnál fuvarozott, majd az Alsópéli Állami Gazdasághoz kerül teherkocsi rakodónak néhány évre. Ezután jó kilenc évig dolgozott a Hídépítő Vállalatnál, hetente járt le a komlói építésvezetőségre. Ezt követően megint váltott, az új profilja szerint víztornyokat, beton víztartályokat építettek, többek között a Sárközben, Mohácson. Felesége mindeközben háztartásbeli volt, később az udvari tsz-ben dolgozott. Két fiúk született, József, aki Pakson lakik, és Tibor, aki Gyönkön él. József fia 1979-ben került Paksra, akkor vettek telket a kiépülő Dobó István utcában, a ház felépítésében Józsi bácsi is sokat segített.

A feleségével együtt akkor került Paksra, amikor az egészségük leromlott, 2004 óta Pakson, a Dobó utcában laktak, feleségét 2013-ban veszítette el. Nyugdíjasként is aktív maradt, a ház körüli munkákból mindig kivette a részét. Van négy unokája és két dédunokája. Bár a biztonság kedvéért járókerettel közlekedik, de a nyáron még focizott is a kertben az egyik dédunokával. Szeret TV-t nézni, a focimeccseket nyomon követi, a paksi stadionban a legutóbbi Újpest-Paks rangadón is kint volt. Rejtvény fejt, s olykor a katolikus templomba is eljár. A hosszú élete egyik titka lehet szerinte a jó magyar pálinka. A születésnapját családi körben vízkeresztkor ünnepelték meg.