A lényeg – tartják a szakértők –, hogy a végső célt ne veszítsük szem elől, és a megingásokat ne úgy értelmezzük, hogy letértünk az egészséges életmód útjáról.Az első lépés lehet egy gyors önvizsgálat. Tegyük fel a kérdést magunknak: jól érzem magam a bőrömben? Vannak panaszaim, fájdalmaim? Ér rendszeresen egészségkárosító hatás? Mit teszek és mit tehetnék még az egészségemért? A válaszok lehet, hogy könnyen jönnek: közismertek a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás, vagy éppen a dohányzás káros hatásai. Ám érdemes tudni azt is, hogy rengeteg olyan vegyület kerül a szervezetünkbe észrevétlenül, ami felhalmozódhat, mérgezhet, vagy éppen hormonként viselkedhet és okozhat galibát. Sokféleképpen érintkezhetünk ezekkel az anyagokkal úgy, hogy nagy részükről nem is tudunk. Belélegezzük a közúti közlekedés égéstermékeit, a háztartási vegyszerek levegőbe kerülő részecskéit, de a bőrünkkel érintkező tisztálkodási és kozmetikai szerek egyes összetevői, néhány élelmiszeripari adalék, növényvédő szerek, vagy éppen a gyógyszerek bomlástermékeit tartalmazó ivóvíz is kihathat a szervezetünk működésére, így az egészségünkre.

Ezekkel a vegyületekkel ideális esetben megbirkózik a szervezet, de ehhez az egészséges életmód mellett érdemes bevetni olyan gyógynövényalapú készítményeket is, amelyek támogatják az egyes szerveinket a tisztító, méregtelenítő, lebontó és szintetizáló folyamatok elvégzésében. A méregtelenítés oroszlánrészét a máj végzi, az anyagcsereközpont az egyik legfontosabb védekezésért és kiválasztásért felelős szerv. Megszűri, eltávolítja a vérből a fent említett vegyi anyagokat. Aki támogatni szeretné a szervezet vegyi központját, articsókából, illetve csalánból készült főzetet iszogathat. Az utóbbi, közismert növény a májéhoz hasonló feladatot ellátó vesének is kedvez. A vértisztító szervpár működésének segítéséhez ihatunk édesköményteát, amely vizelethajtó hatása mellett vitaminokban és ásványi sókban is gazdag. A vese meghálálja a pitypang, a bojtorján, a gyömbér és a bogáncs főzetének fogyasztását is.