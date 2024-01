A december végi dunai áradás a legtöbb ember számára már csak emlék, az erdős, vizenyős területeken élő vadállatoknak viszont még ezekben a napokban is komoly gondot okoz. A szakemberek ilyenkor még a szokásosnál is intenzívebb módon igyekeznek óvni az állományt. Mondhatjuk, hogy a 2023-as dunai áradás éppen a vadászati szezon közepén érkezett – ezt mondta lapunknak egy bátaszéki vadász. Emiatt, bár az évnek ebben a szakában, szinte mindenre lehetne lőni, most nem kizárt, hogy ezt ideiglenesen korlátozzák. A szarvasoknak, őzeknek és vaddisznóknak ugyanis ilyenkor még nagyobb nyugalomra van szükségük, a mozgásuk ugyanis jelentősen nehezebbé vált.

A szakemberek már hetekkel ezelőtt elkezdtek védekezni

Az ártéri területeket kezelő Gemenc Zrt. honlapján közlemény hívja fel a figyelmet arra, hogy az állami cég munkatársai az elmúlt hetekben „folyamatosan töltötték fel a vadmentő dombokon, körtöltéseken és az áradástól nem veszélyeztetett erdőrészletekben található etetőket szálas- és szemestakarmánnyal, hogy a víz elöl menekülő szarvasok, őzek és vaddisznók számára a védett helyeken megfelelő mennyiségű eledel biztosítsa a túlélést.”

Egy korábbi cikkben pedig arról írtak az erdő- és vadgazdálkodással foglalkozó vállalat szakemberei, hogy áradás után lehetőleg mindenki kerülje el az általuk kezelt területeket, az állatok ugyanis ilyenkor rendkívüli hatásoknak vannak kitéve. Mint fogalmaztak: „a vadat a vízből nem lehet „menteni", csak „halálba kergetni". Segíteni azzal tudnak az érdeklődők, ha a minél nagyobb nyugalom biztosításában segédkeznek... Az erdészek, vadászok folyamatosan figyelik a területet, biztosítják a takarmány-utánpótlást.”

Sipos Lajos, Pörböly polgármestere arról számolt be lapunknak, tudomása szerint bőven akad még most is megfelelő menedékhely a vadak számára, a visszamaradt víz viszont valószínűleg így is megnehezíti az állatok közlekedését és táplálkozását. Ő is úgy nyilatkozott, hogy tudomása szerint éppen ezért az úgynevezett vadmentő dombokra már hetekkel ezelőtt bőségesen beetettek a szakemberek.

Így sem kizárt az áradás miatti vadpusztulás

Dr. Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének titkára telefonon arról számolt be lapunknak, a jogszabályi keretek lehetőséget adnak arra, hogy korlátozzák a vadászatot, abban az esetben, ha bármi akadályozza az állatok mozgását. Most pedig ilyen tényező lehet a sok helyen visszamaradt víz. A szakember viszont arról nem tud, hogy jelenleg elrendeltek-e ilyen szabályozást. Király István is azt mondja, hogy bár az állami erdészetek munkatársai minden megtesznek az állomány védelme érdekében, mégsem zárható ki ilyenkor a vadpusztulás lehetősége. Hogy pontosan mekkora lesz a kár, még nem lehet megbecsülni. 2006-ban viszont, egy kora tavaszi dunai áradás következtében a fiatal vadmalacok közül szinte valamennyi elpusztult – tette hozzá a szakember.

Közelgő hideg nehezíti a helyzetet

A vadállatok dolgát tovább nehezítheti, hogy vasárnaptól újabb markáns lehűlés éri el az országot – erre figyelmeztetett már csütörtökön a HungaroMet Nonprofit Zrt. A közösségi médiafelületeiken azt írták, hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el hazánkat. Jövő héten visszatérnek a kemény éjszakai fagyok, és a nappalok is csípősek lesznek. A hőmérő higanyszála pedig akár minusz 10 fokig is süllyedhet. Emiatt a vadakat egy ideig még biztosan intenzíven kell etetniük a szakembereknek.