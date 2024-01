Testnek és léleknek 1 órája

Melegítő italok téli kiránduláshoz a séftől

Télen is szükségünk van mozgásra és friss levegőre, ezért érdemes rendszeresen sétálni, kirándulni. A hideggel szemben pedig nemcsak megfelelő öltözettel, hanem forró itallal is védekezhetünk. Bármekkora távra is megyünk, nem bánjuk meg, ha viszünk magunkkal termoszt. Kinti programokhoz ajánl most a séf néhány testet-lelket felmelegítő italt.

Illusztráció: MW

A mozgásnak köztudottan több pozitív hatása is van egészségünkre: erősíti az immunrendszert, csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot, amire télen még nagyobb szükségünk van. A hidegben természetesen nem könnyű rávenni magunkat, hogy kimozduljunk a fűtött szobából, de van néhány praktika, amelyekkel vonzóbbá tehetjük a téli kirándulást, például, ha finom meleg itallal készülünk az útra. Tóth Barnabás, a soproni Fagus Hotel executive séfje ad néhány ötletet ahhoz, mit vihetünk magunkkal a termoszban, és egy csábító receptet is megoszt velünk. Folyékony desszertek édesszájúaknak A téli hidegben szívesen melegítjük magunkat forró teával vagy forralt borral. A Fagus séfje szerint azonban érdemes körülnézni a receptek között, mert mind az alkoholos, mind az alkoholmentes innivalókból szinte kifogyhatatlan a választék, amit a hideg időben nemcsak otthon fogyaszthatunk, hanem magunkkal is vihetünk. Sokan még hozzávalóként sem szívesen isznak alkoholt, viszont édesszájúként bármikor kaphatók egy desszertre. A jó hír, hogy ők is sokféle receptet találhatnak a világhálón. Klasszikusnak számít a forró csoki, amelyet sokféleképpen tudunk megbolondítani: kifejezetten élénkítő hatású például a presszókávéval elkevert és borsmentával fűszerezett változat. Forró fahéjas karamellel a hátizsákban a kirándulás is könnyebben megy, úgy érezzük majd, az lesz a jutalom az út végén. Ehhez az italhoz először is karamellizálni kell a cukrot, vagy ha egészségesebb verziót szeretnénk, választhatunk barnacukrot vagy mézet is. A karamellt folyamatos kevergetés mellett felengedjük tejjel, majd tovább forraljuk, és kevés fahéjjal és vaníliás cukorral ízesítjük. Egzotikus ízvilágot idéz a kókuszos chai latte, amelyhez nemcsak teára lesz szükségünk, hanem fahéjra, csillagánizsra, kardamomra és kókusztejre is. Ha vízzel összeforraltuk a fűszereket, mehetnek bele a teafilterek, közben felmelegítjük a kókusztejet a cukorral, amit végül a fűszeres teához keverünk. Melegítő italok, amelyektől a hangulat is derűsebb lesz Ha a forralt bort szeretnénk pikánsabbá tenni, próbáljuk ki gyömbéres változatban – javasolja Tóth Barnabás. A fahéjon, szegfűszegen vagy a narancskarikákon kívül ekkor a legmeghatározóbb ízt a reszelt gyömbér adja. Sok forró vagy forralt italnak a rum az egyik fontos összetevője. Népszerű a rumpuncs, amelyhez szintén szükség van kevés borra, valamint citrom- és narancslére, illetve fekete teára. Főleg a síparadicsomok slágere a jägertee, amelynek több változata is létezik: mindben főszerepet játszik a fekete tea, a rum és a különféle fűszerek, amit néha még gyümölcspálinkával is gazdagítanak. Szintén rumból készül a forró vajas rum, ami gyakorlatilag felér egy tömős desszerttel, hiszen a fahéjat, szegfűszeget, szerecsendiót és cukrot vajjal keverjük ki, ehhez dolgozzuk hozzá a rumot és a forrásban lévő vizet. Ennél is különlegesebben hangzik a forró cider és a forralt sör. Itt fontos megjegyezni, hogy egyik italt sem kell valójában felforralni, mert odalesz az alkoholtartalom. Így, ha forralt sört szeretnénk készíteni, csak melegítsük össze a sört, mézzel, rúd fahéjjal, szegfűszeggel, kardamommal, és ízlés szerint gyömbérrel, szerecsendióval vagy ánizzsal. Virgin italok sofőröknek A kirándulás során a sofőrök mindig nehezebb helyzetben vannak, hiszen nem csatlakozhatnak a társasághoz egy pohár italra. A Fagus séfje szerint nekik igazi aduász egy virgin ital, amely ízében és küllemében hasonlít az alkoholos változatra, mégis korlátlanul fogyasztható. Aki erre nyitott, nem fogja megbánni a forró almás bólét, amelyhez egy liter almalét kell összefőznünk egy almával, egy rúd fahéjjal, valamint ízlés szerint barnacukorral és gyömbérrel. Finom fűszeres alkoholmentes punccsal a rumpuncsot tudjuk kiváltani: ennek alapja leggyakrabban a fekete tea, amelyet különféle gyümölcslével, cukorral, fűszerrel vagy például mézeskalács fűszerkeverékkel forralunk össze. Sőt, olyan változat is létezik, amelyhez tojássárgáját keverünk habosra cukorral, és az alaphozzávalók mellett tejet is használunk. Különleges téli forró ital haladóknak Tóth Barnabástól, a Fagus executive séfjétől Forró szénsavas aromatea

Hozzávalók:

• 400 ml víz

• 4 g zöld tea

• 6 szál levendula

A 60 ml citromfüves sziruphoz:

• 70 ml víz

• 20 g cukor

• fekete rizs

• citromfű

Tegyük egy kancsóba a zöld teát és a levendulát, forrázzuk le a hozzávalókat 92 fokos vízzel, zárjuk le a kancsót, és hagyjuk állni egy órán át.

Ezalatt 70 ml vízhez adjuk hozzá a fekete rizst, a cukrot és a citromfüvet, kezdjük el melegíteni, majd forrás után takaréklángon főzzünk belőle sűrű szirupot. Ha kész, szűrjük át és tegyük félre. Végül a levendulás zöld teát és a citromfűszirupot öntsük egy olyan szifonba, amit szabad melegíteni. Nyomjunk a szifonba 1 db patront, és helyezzük 1 órára 70 fokos vízbe. Különleges italhoz különleges szervírozás dukál: öntsük pezsgőspohárba, és díszítsük fahéjjal.

