Közel két évtizedes múltra tekint a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház szülésfelkészítő programja, a Várandósok délutánja elnevezésű előadássorozat, amely időről időre új témákkal bővül. Az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett sorozatban amellett, hogy információt nyújtanak a gyermeket váró szülőknek olyan megkerülhetetlen témákban, mint a vajúdás és a szülés folyamata, a gyermekágyi időszak és a szoptatás, az apák szerepe és jelentősége, a családbővüléssel járó lelki változásokra is hangsúlyt fektetnek.

Bara-Kádár Katalin tanácsadó szakpszichológus előadása a szülővé válás folyamatára és a pszichés változásokra tér ki. Mint mondta, mindent áthat a korai kapcsolatokban rejlő, tanult viszonyulási mintázatok milyensége. Az első gyermek születése elkerülhetetlenül egy normatív krízist idéz elő, ami az élet természetes velejárójaként megélt változás, mérföldkő. Amiért fontos róla beszélni, hogy a családba születő gyermek harmonikus fejlődése érdekében megelőzhetővé váljon az elakadás.

Visszafordíthatatlan változást hoz

Egy gyermek megfoganása visszafordíthatatlan változásokat idéz elő egy nő életében, ahol meghatározó szerepet kap a saját életük során megtapasztalt kötődési és szülői mintázat, ugyanakkor a fogantatást övező körülmények is befolyásolják a várandóságot. Nem mindegy, hogy vágyott, tervezett gyermekről van-e szó, ahogy az sem, hogy a párkapcsolat mely szakaszában érkezik a szülők életébe. Az embrió, a magzat testi-lelki befogadásához, a ráhangolódáshoz, nyitottságra van szükség, ez azonban sérülékenységet is jelenthet. A várandós nő ezért fokozottan igényelheti a gondoskodást, a gyengédséget.

Bara-Kádár Katalin úgy látja, hogy a szülők, különösen az anyák igyekeznek minél több információt begyűjteni a baba megszületéséig. Ám míg korábban csupán néhány könyv állt rendelkezésre, napjainkban az internet révén kiapadhatatlan ezek tárháza. Ez azonban nem csak előnyt jelent, hanem sok esetben az elbizonytalanodást, és a szorongást is erősíheti. Ennek egyik oka a túl sok, gyakran egymásnak ellentmondó információ. Fontos ezért megtalálni azokat a hiteles forrásokat, amelyek kapaszkodót nyújtanak. Ebben is szeretnének segítséget nyújtani a szülésfelkészítő előadásokkal.

Családként ki kell jelölni a határokat

A szakember arra is kitért, hogy a gyermek kötődési mintázatának kialakulásban nemcsak az játszik szerepet, hogy az őt gondozó személy ezt miként alakítja, hanem az anya és az apa saját, gyermekkorából hozott mintázata is. Az pedig, hogy milyen szülő válik majd a társból, általában már az ismerkedés fázisában kiderül. Ha két ember harmonikusan működik együtt, képesek megbirkózni az új élethelyzet adta kihívásokkal is. Azt azonban fontos leszögezni, hogy egy gyermek nem egy kapcsolat megtartója, hanem annak eredménye.

A pszichológus azt is kiemelte, hogy a gyermekvárás időszaka arra is szolgál, hogy a leendő szülők családi rendszerben gondolkodva, kijelöljék azokat a határokat, amelyet magcsaládként maguk köré húznak. Lényeges, hogy megőrizzék a nyitottságot, de ha kell, összezárjanak a tágabb család, a hozzátartozók előtt is, ha arra van szükség. Ehhez az kell, hogy a szülők felismerjék a saját lélektani és fizikai határaikat, beszéljenek ezekről, egységre jussanak, és ezt közösen képviseljék a külvilág felé.