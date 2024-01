Nem zárult eredménytelenül a szombaton, Szekszárd környékén megtartott terelővadászat. A szakemberek és és a hajtók szép számmal ejtettek el állatokat, amik eddig kárt okoztak az ingatlantulajdonosoknak. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a vadak által okozott káresetek száma a tolnai vármegyeszékhelyen.

Az állatok veteményeseket és szőlősorokat tesznek tönkre, sőt van, hogy a társasházi övezetekben is tiszteletüket teszik. Emiatt tartottak terelővadászatot a Szekszárd környéki területeken. Ottjártunkkor, a szombat reggeli eligazítás idején 23 vadász és 12 hajtó tartózkodott a Kápolna téren. Ők szombat délután négy óráig mindannyian azon dolgoztak, hogy a városkörnyéki területeken hatékonyan ritkítsák a helyieknek gyakran bosszúságot okozó vadállományt.

Fotó: Makovics Kornél

Különösen eredményes volt a mostani vadászat

Az Aranyfürt Vadásztársaság által szervezett esemény reggel nyolc és délután négy óra között zajlott. Nyolc óra alatt pedig szép számmal ejtettek el a vadászok nagy- és dúvadat is. A terítékre végül nyolc vaddisznó, két őz és egy róka került. A meglőtt állatokat a Cserhát-tetőn mutatták be a vadászat résztvevői. A mostani teríték egyébként kifejezetten gazdagra sikerült. Tavaly decemcerben ugyanis négy vaddisznó, két szarvas és két őz került az egyik hasonló vadászat terítékére. Egy hónappal korábban, 2023. novemberében pedig két vaddisznót, egy őzsutát és egy rókát terítettek le a vadászok Szekszárd környékén.

Óvatosan kellett vadászniuk

Tavaly kezdték el ütemterv szerint ritkítani az egyre nagyobb károkat okozó vadállományt Szekszárd közvetlen környékén, a munkát pedig idén is folytatni kell – tudtuk meg a vadászatokat bonyolító Aranyfürt Vadásztársaság titkárától. Fődi József azt mondta, tavaly szarvast, őzet, vaddisznót, rókát is sikerült ejteniük.

Egy-egy ilyen hajtás megszervezése egyébként több hetes előkészítő munkát igényel. A különböző hatóságok mellett az önkormányzattal és a rendőrséggel is szorosan együttműködve lehet megszervezni és lebonyolítani az ilyen eseményeket. Mivel nem ritka, hogy például szőlőtőkék között, vagy veteményesben megbúvó állatokra kell célozni, minden helyszínen előre kijelölt lőállások vannak. A vadászok csak és kizárólag az ilyen pontokról indíthatnak célzott lövéseket.

Fotó: Makovics Kornél

Voltak és lesznek is hasonló vadászatok

A családi házas övezetekben nem új keletű probléma a vadkár, az állatok viszont már a város társasházi övezetibe is bemerészkednek. Az Facebookon egy helyi lakos néhány napja arról számolt be, a Tartsay lakótelepen látott aranysakált. Van, ahol a környékbeliek összefogással oldják meg a problémát, ahol viszont nincs így, ott az önkormányzat – a vadászokkal együttműködve – segít elejét venni a kellemetlen jelenségnek.

Terítékre került nyolc vaddisznó, két őz és egy róka

Fotó: Nyakas Balázs Richárd

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a mostani helyszínen azt mondta, a polgármesteri hivatal munkatársai az elmúlt napokban a hajtás közelében élőket kiértesítették a szombaton várható puskadörrenésekről. Emellett pedig ő maga személyesen, a helyszínen győződött meg arról, hogy a vadászat minden tekintetben megfelel a szigorú adminisztrációs elvárásoknak. A településvezető azt is elmondta portálunknak, eddig is és ezentúl is segítik majd a kiskert- és ingatlantulajdonosokat azzal, hogy az önkormányzat mezőőreivel kijuttatják a szükséges vadriasztó szereket a vadak által sűrűn látogatott területekre.