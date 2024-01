Egy éve még arról írtunk, hogy egy tolnai pár, Müller Zsófia és Soponyai Tibor a Szerencsekerék című televíziós műsorban előnászútnak beillő wellness hétvégét nyertek, mostanra pedig már a valós mézesheteken is túl vannak, tavaly szeptemberben ugyanis egybekeltek. Házasságkötésük érdekessége, hogy mindketten jól ismerik az esküvőszervezéssel járó kihívásokat, mivel a tolnai önkormányzatnál közterület-felügyelőként dolgozó Tibor vőfélyként is tevékenykedik, míg a személyi edző Zsófi a Menyasszonyképző című könyvet jegyzi. Így jó néhány pár nagy napjának megvalósításában részt vettek, mire eljött a saját esküvőjük ideje.

Érezték az elvárást a vendégek részéről

Zsófi egy szekszárdi konditeremben dolgozik, és azt tapasztalja, hogy a menyegzőre készülő hölgyek gyakran azzal a céllal érkeznek, hogy beleférjenek az álomruhájukba. Többek között ez és a barátnők buzdítása adta az ötletet ahhoz, hogy könyv formájában is közre adja, mit tehetnek a cél érdekében.

A kötet 2022 áprilisában jelent meg. Akkor ő ugyan még nem volt menyasszony, ám nem sokra rá, szeptemberben a szegedi Dóm téren Tibi feltette neki a sorsdöntő kérdést, amire egyértelmű igen volt a válasz. Az esküvőszervezés pedig gyakorlatilag már másnap elkezdődött, hiszen nagyon határozott elképzelésük volt arról, mit szeretnének megvalósítani a saját lagzijukon, köszönhetően annak, hogy sok szolgáltatót ismernek, sokféle esküvőnek lehettek már szemtanúi.

Fotó: Nagy Ákos

Emiatt némi elvárást is éreztek a vendégek részéről, hogy valami extrát nyújtsanak. Készültek is nem mindennapi húzásokkal, de a szeptember végi időjárás ezt egy cseppet felülírta.

A szakadó eső meghiúsította a szabadtéri menyegzőt

Eredetileg szekszárdi esküvőhelyszínben gondolkodtak, ám végül Bajára esett a választásuk. A Türr István kilátót szemelték ki a Duna-parton, így Tibi hajón érkezhetett volna meg szíve választottjához, a szakadó eső azonban meghiúsította a szabadtéri menyegzőt. Azt mondják, lazán vették a vis maior helyzetet, és készülődés közben még gyorsan mindenkit értesítettek a helyszínváltozásról, így a Malom étterembe várták a vendégeket.

Hozzátették, hogy a bevonulásukat így is sikerült emlékezetessé tenniük, ugyanis családtagjaik, barátaik sorfalat álltak nekik, ők pedig a bulit megalapozva, szinte táncolva érkeztek meg a szertartás után. Elárulták, hogy az esküvőt megelőzően félévig jártak táncoktatásra Hacsa Mónikához, így egy 7-8 perces koreográfiával is megörvendeztették a násznépet. Sőt, Zsófi és barátnői külön meglepetéstánccal is készültek, amiről még Tibi sem tudott.

Ha visszagondolnak az esküvőjük napjára, úgy érzik, tényleg ez volt az egyik legszebb eddig az életükben, és 150 fős vendégsereggel is családias tudott lenni a különleges alkalom.

Serlegekkel köszönték meg a szolgáltatók munkáját

Zsófi egyébként menyasszonyi ruha modellként több fotózáson részt vett, sok gyönyörű ruhát viselt már, és előzetesen úgy gondolta, egy szűk, sellőfazonú, csipkés, csillogó darabot választ majd. Ezzel szemben egy teljesen letisztult, extra díszítésektől mentes, A-vonalú ruhában tündökölt az esküvőn. Azoknak a pároknak, akik most készülnek a lagzijukra, azt tanácsolja, hogy járjanak utána alaposan a lehetőségeknek, fektessenek energiát a megfelelő szolgáltatók megtalálásba, hiszen nagyon sok múlik rajtuk. Ők például névre szóló kis serleggel köszönték meg a közreműködők odaadó munkáját.

Azt, hogy Tibi vőfélyi tevékenységére nem lehet panasz, igazolja, hogy tavaly huszonnyolc esküvőt vezényelt le, és idénre is van már körülbelül húsz felkérése. Az első lagzi, ahol ilyen szerepet töltött be, az egyik unokatestvéréé volt, ahol annyira elnyerte mások tetszését, hogy sorra jöttek az újabb megkeresések. Népszerűségét annak tudja be, hogy modernebb stílust képvisel, amit hagyományos vőfélyi elemekkel vegyít. A párokkal mindig közösen ötletel az esküvő előtt, átbeszélik a forgatókönyvet, mindent az ő igényeikhez igazít.

De persze adódhatnak váratlan helyzetek. Megesett, hogy egy rosszul sikerült menyasszonyrablás során kiment az ara bokája, és – mivel Tibi nem fogyaszt alkoholt – ő vitte el a sürgősségire, és várt a kórházban az ifjú párral. Arra is volt példa, hogy a menyasszony elájult a nagy forgatagban, és ő gondoskodott számára kockacukorról, borogatásról.

Egyébként azt tapasztalja, hogy manapság átlagosan kilencven fős lagzik jellemzőek, de nincs két egyforma esküvő. Minden pár arra törekszik, hogy igazán személyre szabott, emlékezetes legyen a nagy nap.