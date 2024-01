A négylábúak számára szomorkás szilveszterről beszélt Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat és Természetvédő Alapítvány elnöke, a szekszárdi kutyamenhely vezetője, akit úgy is emlegetnek, mint a kutyák őrangyala.

Számukra ez az év vége is tevékeny volt. Karácsonytól mostanáig megállás nélkül dolgoztak. Azt örömmel mondja, voltak szép számmal segítőik is. A szép időben több napon is rengetegen jöttek, fiatalok, vidám családok, sok kutyát megsétáltattak, s kapott a menhely adományokat is.

A sok durrogtatás viszont nekik is gondokat okozott. Bár akiket lehetett, figyelmeztettek, biztattak, hogy erre az időre zárják be állataikat olyan helyre, ahonnan nem tudnak kiszabadulni, de ennek nem könnyű eleget tenni. Mert egy napra még elzárhatták volna az ebeket, de a durrogások – bár tilos lenne – majd egy héten át, szinte a mai napig tartanak. Szegény, megijedt, megzavarodott állatok pedig most is kóborolnak, Szekszárd is tele van ijedt, rémülten csavargó kutyákkal. S nem csak azok, meg a macskák ijedtek meg a nagy zajtól, hanem, mint az internetre feltett videók mutatják, néhol megrémültek a birkák, a lovak is.

Vannak a hangos ünneplésnek áldozatai is. Nagymányokon két megrémült kutya autó elé szaladt, az egyik el is pusztult. A másikat nem kevés utánjárással, a beültetett chip alapján azonosítottak, s hazakerült Mázára. A sióagárdi elágazónál egy németjuhászt elgázoltak, egy másik eb fennakadt a kerítésen és súlyosan megsérült, eddig az országban négyszáz kutya esett áldozatul a szilveszteri robajnak.

A menhelyen most három, az utcáról behozott, szilveszteri négylábú van, azokat visszaviszik a gazdiknak, ötöt már hazadelegáltak, de még kóborol öntudatlanul néhány jószág a városban. Egyet gazdája sem tudott megfogni, csak mikor levetett kabátját a rémült kutyához dobta, az azt szagolgatva nyugodott meg.

Mikor Fiáth Szilviát megkerestem a kutyamenhelyen, a kenelekben 218 kutya volt. Mikor elköszöntem tőle, már csak 217. Időközben ugyanis egy fiatal pár egy aranyos, kicsi négylábút befogadott.