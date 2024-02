Elképesztő videót kaptunk a Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei titkárától. A Király István által küldött képsorokon az látható, ahogy három vaddisznó nyugodtan eszeget Szekszárd belterületén. A képsorok éjszakai fények mellett készültek, de még így is jól kivehető, hogy a három állat mindössze néhány méterre van az egyik háztömbtől. Az is jól látható, hogy amiatt sem zavartatják magukat, hogy közvetlen közelről kamerázzák őket. A képsorok készítője – aki nem azonos az azokat nekünk elküldővel – még azt is megjegyzi, olyan érzése van, mintha igazi állatkertben lenne.

Király István azt mondta, a felvétel a Csalogány utcában készült, ahol – mint fogalmazott – egyáltalán nem számítanak ritka látványnak a vadak. Van, hogy a parkoló autók között őzek, vagy éppen aranysakál sétálgat. Ráadásul, nem csak éjszaka, hanem napközben is el lehet csípni egy-egy, a városba betéved állatot.

A szakértő azt mondja, a nagytestű vadállatok ugyanúgy "urbanizálódnak", mint például a madarak. Ez azt jelenti, hogy egyre szívesebben költöznek az emberek közvetlen környezetébe, hiszen egyrészt a lakott területen nem kell félniük a vadászoktól, másrészt meleg van, és ételt is bőséggel találnak. Szekszárd környékén egyébként rendszeresen tartanak terelővadászatokat, azért, hogy ritkítsák a kertekben, mezőgazdasági területeken egyre nagyobb károkat okozó vadállományt.