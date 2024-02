Az előadó dr. Schiffer Miklós divat- és stílustanácsadó, divatszakértő, író, üzletember lesz.

A Mathias Corvinus Collegium a programról ismerteti, hogy az előadás első részében a stílusé és a vizuális kommunikációé lesz a főszerep. Schiffer Miklós stílusszakértő rálátást ad a divat és a stílus viszonyára, a megjelenés méltóságára. A könnyen felépíthető és jól használható ruhatár alapjairól, a dress code-ról is hallhatunk. A nagy öltözködési irányzatok, a street fashion, a casual és a klasszikus business, a new look, azaz a kombinált öltözködés alapjai is feltárulnak.

A második részben a politika színterén felismerhető stíluskommunikációról lesz szó, politikus személyiségekről, stílusverziókról, az öltözködéssel való üzenetről a politika világában. A közelmúlt és napjaink olyan politikusairól is hallhatunk, akik az öltözködéssel üzennek. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Az előadásra február negyedikéig lehet regisztrálni itt:

https://feliratkozas.mcc.hu/hu/form/a-stilusos-megjelenes-alapjai?fbclid=IwAR3r2FGiRC8vzr52jIgzqRX4PHvSfGsd5yPishHMf5EOYPvsR7-G8-PF04E