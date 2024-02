Fergeteges volt a hangulat, pajzánnak nevezhető pillanatok is akadtak a Vándorló Szépkorúak Baráti Köre buliján

Fotó: Makovics Kornél

A rendezvény mindenben megfelelt a farsangi elvárásoknak, hiszen a disznótoros ebédből még vacsorára is bőven maradt, ahogy szomjas sem maradt senki, a mulatozás során pedig minimum pajzánnak nevezhető pillanatok is akadtak.

A mulatság fénypontja a jelmezes bemutató volt. A mintegy nyolcvanfős társaság közel fele öltözött be. A láthatóan nagy munkával és élénk fantáziával készült maskarák bemutatására is nagy gondot fordítottak, mindegyik modell kiválasztott zenére és megkomponált koreográfiára vonult a közönség elé. A vándorlók még egy profi „kikiáltót” is felkértek a konferálásra, Klem Zsolt, a helyi gimnázium tanára kvízkérdésekkel és a jelmezekhez illő viccekkel szórakoztatta a közönséget egy-egy bemutató között.

Az összesen huszonegy, egyéni vagy csoportos jelmez közül a klasszikus modellek mellett némileg meghökkentőek is akadtak, egy pár például „reggeli”-nek öltözött. A legnagyobb közönségsikert valószínűleg a Túró Rudi aratta, aki a már említett pajzánságra is alkalmat adott. (Na és egy utcalány is megjelent, a kitartottjával.) De igen látványos volt mások mellett Asterix és Obelix, ahogy például az is viccesnek hatott, hogy a Nagy Ho-ho-horgász-formációban a Főkukacot sokan pontynak nézték.