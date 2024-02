Február tizenharmadikán a Lindák, Ellák ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Füzike, Katalin, Keresztély, Kitti, Krisztián, Leila, Levente, Maura, Relinda, Benignusz, Jordán, Kasztor, Gergely, Gobert nevű ismerőseiket is.

Linda eredete: német eredetű; jelentése: hársfából készült pajzs; kígyó. Linda jelentése: A Linda név szorgalmas, minden részletre kiterjedő figyelemmel bíró személyiség kialakulását támogatja. Megbízható, türelmes, önálló. Igyekszik mindennek a végére járni, aminek csak nekilát. Gyakorlatias gondolkozású, de ötletei találékonyak és előrevivők. Otthonszerető, stabil természet jellemzi, de az esetleges javaslatokkal szemben, melyek változtatásokra sarkallnák, visszautasító

Ella eredete: 1. - az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna női nevek önállósult becézője;2. - az -ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Ella jelentése: Az Ella név felelősségteljes, ösztönző, barátságos személyiség kialakulását támogatja. Ritkán fordul elő vele, hogy ne találná a szavakat, sőt kifejezetten szeret beszélni. Ha valaki más is szóhoz szeretne jutni mellette, nehéz dolga van. Könnyen ismerkedik, ebben önbizalma is támogatja, sokan kedvelik természetes, könnyed stílusát. Szereti az embereket, így ritkán találkozik a magány érzésével, otthonát is gyakran töltik meg barátai.

Boldog névnapot kívánunk!