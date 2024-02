Nem könnyű a fóbiások élete, mert sokszor racionális ok nélkül fél az ember lényektől, helyzetektől, tárgyaktól. Én magam a pókoktól rettegek, így aztán igyekszem elkerülni a közvetlen találkozást a nyolclábúakkal, de zöld övezetben, ahol lakunk, ez nem könnyű. A lakásban, takarítás közben legalább fel vagyok vértezve porszívóval.

Próbáltam észérvekkel bizonygatni magamnak, hogy nincs mitől tartani, de komoly fóbia esetén ez nem sokat ér. Volt, hogy a hit szempontjából közelítettem, hogy meggyőzzem magam, végülis a pókok is csak Isten teremtményei, okkal vannak a Földön. Mondanom se kell, ez sem vezetett eredményre. Az van előttem, hogy a Teremtőnek megszaladt a ceruzája, amikor ezeket a kellemetlen ízeltlábúakat megalkotta.

Valahogy úgy tudom elképzelni, hogy amikor már készen volt jó sok hatlábú rovar, gondolt egy merészet, és azt mondta: legyen még egy pár láb! Nem is rossz. Legyen ezekből az állatokból kicsi is, nagy is, szétszórva világszerte, és tudjanak hálót szőni. Aztán tovább szaladt a fantázia: mi lenne, ha a nagyobb példányokon szőr is lenne? Remek. Mi legyen a következő teremtményem? Mondjuk, az imádkozó sáska...

Amikor megosztottam ezt az eszmefuttatásomat egy ismerősömmel, aki a kígyóktól tart, úgy vélte, hogy a lábatlan jószágok esetében valószínűleg a radírozást vitte túlzásba Mennyei Atyánk, így tűntek el a végtagok. Mondom, nem könnyű a fóbiások élete.