Az immár harmadik alkalommal megrendezett börze, amely a háztáji élelemtermelés és a városi kertészkedés ünnepe, minden alkalommal a tapasztalatok és vetőmagok cseréjének, közösségi tudásmegosztó fórumnak ad helyet és a szervezők reményei szerint felkarolja a szelíd életbarát módszerekkel történő élelmiszer önellátás eszméjét. Kovács Norbert, a könyvtár munkatársa, egyben az intézmény öko munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a kertbarátok ezúttal fűszer-, gabona és gyógynövények, zöldségek, gyümölcsök, illetve virágok magjait csereberélték egymás között, sőt akadt, aki palántákkal érkezett. A kertbarátok a magkönyvtárból is "kölcsönöztek", a mostani börze alkalmával a gyűjtemény csaknem felét vették ki.

A könyvtárosok világkongresszusán zöld könyvtár kategóriában második helyezéssel jutalmazott intézményben, ugyanis mint megírtuk, már nem csupán könyveket lehet kikölcsönözni, hanem biodiverzitást támogató magkönyvtár szolgáltatás is működik. A magkönyvtár lényege, hogy az intézmény munkatársai magokat gyűjtenek és katalogizálnak, amelyekből bárki ingyenesen vihet, csupán az a feltétel, hogy amikor az elültetett növény újra magokat hoz, akkor azokból vagy más növény magjaiból adjon vissza a könyvtárnak a felhasználó.

Magcsere után palántacsere

Az apró magcsomagokat fotóval látják el, a hátoldalán leírással, az ültetni tervezett növény talaj- és vízigényét feltüntetve. A szolgáltatás egész évben működik, de évente egyszer, a szolgáltatás népszerűsítésére, kampányszerűen börzét is szerveznek. Kovács Norbert jelezte, hogy tervek szerint az évi egy alkalmat sűrítenék a közeljövőben, valamint a magcsere mintájára a közeljövőben olyan börzét is terveznek, ahol palántát csereberélhetnének a kertbarátok. A mostani börzére a zöld könyvtár együttműködő partnerei közül a szekszárdi 1. számú óvodából is érkeztek, ahol beporzás-mentes virgoskertet kívánnak létrehozni a most kölcsönzött magokból.