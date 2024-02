Meguntam, és elhatároztam, hogy hosszú évek után elmegyek a háziorvosomhoz. Akinek aztán el is panaszoltam a bajomat, majd kitértem még a szemem problémájára, meg a feldagadt bal térdemre, meg a műtött jobb térdemre, jelezve, hogy esetleg abból a csavart is ki kellene tekerni, mert eléggé furcsán áll. Jeleztem, hogy már eszembe jutott, megcsinálom magam, mert egy kis vágás és egy csavarhúzó kell hozzá. Az orvos látta a zizit, ezért csak annyit mondott, hogy ez így fájni fog, bár ha valaki szereti a fájdalmat... Ekkor eszembe jutott, hogy miért is vagyok itt... mert fáj a vállam.