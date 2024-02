A tavasz közeledtével egyre több gazdi keresi fel az állatorvosi rendelőt, hogy ivartalaníttassa kutyáját, cicáját. Ez felelős magatartásra vall, hiszen nemcsak a nem kívánt szaporulatnak lehet elejét venni, hanem az állat időskori egészségmegőrzése szempontjából is fontos a beavatkozás. A fiatalkori műtéttel megelőzhető több nemi szervi eredetű probléma, illetve csökkenthető ezek kockázata – mondta dr. Borus István, szekszárdi állatorvos.

Hozzátette, hogy érdemes megvárni, hogy az állat elérje az ivarérett kort, a nemi jellegnek megfelelő csontozat és izomzat kialakulásához ugyanis nemi hormonokra van szükség. A macskák 6–8 hónapos korukban válnak ivaréretté, a kutyáknál egyéves koruk táján jön el ez az idő. A beavatkozást minden esetben altatásban végzik. A kandúrok, a kan kutyák esetében kicsit egyszerűbb az eljárás.

Náluk eltávolítják a heréket, elkötik az ereket, a nőstényeknél viszont nyitott hasi műtétet végeznek, mivel eltávolítják a petefészkeket, így megelőzve az ivarzást. Ez több varrattal jár, ezért szükség lehet későbbi fájdalomcsillapításra. A sebvédelem kiemelten fontos, különösen a kutyák esetében. Míg korábban általában gallért kaptak az állatok, mostanra elterjedt a speciális műtéti ruha használata. Ebben kényelmesen mozoghat az állat, de nem tudja nyalogatni a sebet. A macskáknál ezzel kevésbé van gond, az ő esetükben olyan varrást alkalmaznak, amit nem tud kitépni, így kedvére mosakodhat. A varrszedésre kilenc-tíz nap elteltével kerülhet sor.

Az ivartalanított állatok anyagcseréje lassul, nyugodtabbá válnak, ezért a lakásban tartott házi kedvencek hízásra hajlamosabbak, míg kijárós társaikat aktivitásra sarkallja a kinti, ingergazdag környezet, ezért ez őket kevésbé fenyegeti. Az elhízás elkerülése érdekében mind a kutyák, mind a macskák esetében fontos figyelmet fordítani a megfelelő táplálásra. Ne legyen az állat számára folyamatosan elérhető az eledel, helyette az adagolt etetés az ajánlott, vagyis naponta egyszer, legfeljebb kétszer kapjon enni meghatározott mennyiséget. A kandúrok esetében azért is különösen fontos az ivartalanított macskák számára készült eledel, mert a műtét után szűkül a húgycsövük, és a nem megfelelő táplálék hatására üledék képződhet a húgyhólyagban, ami elzárhatja a húgycsövet.

A kandúrmacskák esetében az sem mellékes, hogy az ivartalanítás hatására megszűnik, vagy legalábbis nagy mértékben csökken a vizelettel való, kellemetlen jelölés. Fontos továbbá, hogy csökken a harci kedvük, ritkábban keverednek verekedésbe, nem szereznek sebeket, nagyobb eséllyel elkerülik a fertőződéseket. Dr. Borus István arról is beszélt, hogy egy nőstény macska egy vemhesség során 3-6 kiscicának ad életet, és évente akár 2-3 almot is világra hozhat, így élete során közel száz utódja is lehet. Egyetlen ivartalanítással így jelentős mértékben csökkenthető a nem kívánt szaporulat, és ez által a kóbor macskák száma.

Dr. Borus István ugyanakkor azt tapasztalja, hogy gyorsan bővül azon gazdik száma, akik gondot fordítanak a cicájuk egészségügyi ellátására. Akik felkeresik a rendelőt, felelős állattartók, akiknek gondjuk van a házi kedvenc szűrésére, oltására, féreghajtására, külső élősködők elleni védelmére.

Vannak alternatív módszerek is

A műtét mellett vannak más, alternatív módszerek is vemhesség elkerülése érdekében, de ezeket csak átmeneti megoldásként javasolja az állatorvos, amíg nem megoldható a beavatkozás. Az egyik ilyen lehetőség a nőstényeknél a fogamzásgátló injekció, de ezt legfeljebb két évig lehet használni, mert méhelváltozást, petefészekcisztákat okozhat. Emellett az is a kockázata, hogy ha nem igazodik megfelelően a macska ciklusához, akkor két injekció között előfordulhat tüzelés, ebből következően pedig vemhesség. Egy másik módszer a fogamzásgátló tabletta, amelyet hetente kell adagolni. Ezt gyakran utcán élő, de a környékben lakók által etetett, nem befogható macskák esetében használják februártól novemberig. Ha száz százalékban nem is lehet vele megakadályozni a szaporulatot, de nagy mértékben csökkenthető így az utcára születő kismacskák száma.