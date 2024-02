A kézműves foglalkozáson a télűzés kellékeit, kereplőket, busómaszkot, karneváli álarcokat készíthettek a gyerekek

Forrás: Paksi Városi Múzeum

A Paksi Városi Múzeum farsangi rendezvényén a múzeum munkatársai jelmezben fogadták a gyerekeket, akik farsangi kellékeket készíthettek, fánkot kereshettek, ezen kívül számtalan szórakozási és játéklehetőség várta őket.

Stadler Krisztina múzeumpedagógus a program kapcsán a Telepaksnak elmondta, hogy a családi nappal a farsangot lezáró, télbúcsúztató nagy mulatságot szerették volna megidézni. A kézműves foglalkozáson éppen ezért a télűzés kellékeit, kereplőket, busómaszkot, karneváli álarcokat készíthettek a gyerekek, akiket emellett egy fánkkereső játék is várta, amelyeket három különböző helyiségekben rejtették el a szervezők.

Annak, aki a játékfánkokat mind megtalálta, egy valódi fánkkal kedveskedtek a múzeum munkatársai. Nincsen farsang jelmez nélkül, így a családi napra látogatókat arra kérték, hogy jelmezben érkezzenek, amellyel meg is örökíthették magukat a fotósarokban. De nem csak a gyerekek érkeztek jelmezben, a múzeum munkatársai is beöltöztek, különböző törökös-indiai ruhákba. A városban továbbra is folyamatosak a múzeumpedagógiai foglalkozások: február 25-én, vasárnap élményfestésre várják az érdeklődőket, de emellett folytatódnak a helytörténeti esték is, a sorozat következő része csütörtökön este lesz.