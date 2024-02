Mesefigurák, hóemberek, macik és malackák is láthatók az utcafrontról a szekszárdi Mérey óvoda kerítésén. A színes alkotások a legkülönfélébb technikákkal készültek. Mind az intézménybe járó kicsik keze munkáját dicséri. A gyerekek pedig igazán szívesen dolgoznak egy-egy munkán, hiszen pontosan tudják, hogy a legjobban sikerültekből kiállítási darabok lesznek.

Mindenkinek teret biztosítanak

A Kerítés Galéria az óvodába járó gyerekek és pedagógusaik igazi büszkesége. A kicsik igazán szívesen készítik a színes ceruzával, zsírkrétával, vízfestékkel kidolgozott alkotásokat, plasztikákat, vagy éppen kollázsokat – tudtuk meg Molnárné Lovász Andreától, az óvoda vezetőjétől. Ez egyébként abból is látszik, hogy a munkák alatt olvasható az alkotó gyerekek neve és csoportja is. Így könnyen észrevehető, hogy szinte minden alkotást más-más kicsitől származik. A program során elsősorban a legtehetségesebb gyerekek munkái kerülnek ki a galériába, arra viszont a pedagógusok nagy gondot fordítanak, hogy valamennyi kicsiből kihozzák azt amiben ő a legjobb, így jó eséllyel az óvodában eltörött éveik alatt valamennyi gyermek bemutathat egy-egy munkát a nagyérdeműnek. Az intézmény egyébként most három csoporttal működik.