Megérkezik a tavasz pénteken, most már jobban felfigyelünk a másikra, nyitottabbak vagyunk az ismerkedésre, ez már a párválasztás igazi időszaka. Mármarosi Melinda Baranya és Tolna vármegyei társkereső iroda vezetője, párkapcsolati szakértő lapunknak elmondta, hogy egy-egy szakítás után először próbáljuk felállni a padlóról, ha szükséges, találjuk meg önmagunkat, és akkor vágjunk bele egy új párkapcsolatba, amikor úgy érezzük, hogy nem húz vissza bennünket a múlt.

Megérkezett a tavasz, online szeretünk jobban ismerkedni

A tapasztalatok szerint azonban a tavasz beköszöntével még mindig ragaszkodunk az internetes életeinkhez, ez a párválasztási szokásainkra is jellemző. Online jobban szeretünk ismerkedni, hiszem akár napokra is eltűnhetünk egy-egy üzenetváltás után. Tolna vármegyében is igaz, hogy mivel a közösségi média adta lehetőségek garantálják számunkra, hogy a telefonszámaink rejtve maradjanak, így nem kell felkapdosni a telefont, ha hív a másik. Egyfajta távolságtartással tudunk szemlélődni vele kapcsolatban, több időnk van eldönteni, hogy valóban meg akarunk-e ismerkedni vele.

Rendezvényeken nagyobb az esély az ismerkedésre

Mármarosi Melinda tájékoztatott, hogy 2024-ben sem változott jelentősen a párra vágyók helyzete. Ahogy egyre jobb idő van, azzal együtt egyre több rendezvényen tudunk részt venni, ahol könnyebben ismerkedünk meg a nekünk tetszővel. A napsütés óráinak egyre nagyobb számával egyre jobb a kedvünk, nyitottabbá válunk, és akár egy egyszerű köszönés után is kialakulhat egy másikkal egy olyan kapcsolat, amely számunkra igazán megfelel.

– Az egyedülállóknak mindenképpen tanácsolom, hogy járjanak rendszeresen rendezvényekre, éljenek közösségi életet, adjanak lehetőséget maguknak egy lehetséges boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatra – tette hozzá.

Vonzzuk be a megfelelő társat

A nők számára azt tanácsolja, hogy legyenek nőiesek, bájosak, kedvesek, aranyosak, és próbálják meg elfelejteni, hogy nekik kellene hordani a nadrágot. Legyenek megközelíthetők, ismerjék a női szerepeiket, hogy mikor minek jön el az ideje. A nőknek érdemes részt venniük nőfejlesztő programokon, tréningeken, hogy megtalálják önmagukban a nyugalmat, a harmóniát, és önmagukká váljanak. A férfiak számára hangsúlyozta: a férfiaknak kezdeményezőkészsége, kiállása, jelleme van, udvarolnak, és egy idő után elfogadják, ha visszautasítják őket.