Mit tegyünk a gyerek szendvicsére februárban? A kígyóuborkát unja, a fehérretek-karikákat könyörgésre eszi meg, a hagyma legfeljebb hétvégén jöhet szóba.

Egészséges és finom

A csíráztatásról a mai kor emberének vajmi fogalma van, pedig eleink szívesen ették a roppant finom és egészséges, bár roppant „munkás” búzacsíramálét, és a csíráztatás tudománya is sokak kisujjában volt. Nem ördöngösség, ráadásul nagyon kevés pénzből kerülhet egészséges saláta, változatos feltét a család asztalára. Az apró, finom levélkékből és gyenge száracskákból álló csíra könnyen emészthető, magas tápanyagtartalmú, ami később palántaként folytathatná pályafutását, de ezt várjuk meg!

Széles választék

Az interneten böngészve számos csíráztatásra alkalmas növény magjaira, terméseire bukkanhatunk: brokkoli, lencse, lucerna, csicseriborsó, mungóbab, görögszéna, vöröshagyma, retek, vörös káposzta, vajrépa, lila karalábé, zöldborsó és még sorolhatnánk. Valamennyi más-más aromát, ízélményt nyújt az ételeinknek. Például a lencse íze a dióéhoz hasonlít, jól passzol levesek, raguk töltelékeként. A kínai konyhában gyakran használt mungóbabcsíra sokak kedvence, a wokban készült ételekhez és salátákhoz illik. A lucerna igen gyorsan nő, ropogós, enyhe íze szinte minden ételhez kínálható.

Fogjunk hozzá!

Az első és egyben legfontosabb kellék mellé szerezzünk be néhány befőttesüveget, egy szűrőt, egy finom szövésű kendőt, például muszlinanyagból és némi gumigyűrűt. A magokat, terméseket előző este áztassuk be negyedéig vízzel felöntött befőttesüvegben. Reggelre jól megszívják magukat, így a szűrővel már önthetjük is le róluk a vizet úgy, hogy a magok az üvegben maradjanak. Ez a művelet nagy figyelmet igényel: a magok maradjanak nedvesek, de ne tocsogjanak a vízben, különben bepenészednek.

Az ideális helyszín

A befőttesüveget ne tegyük közvetlen napfényre és meleg helyre, mert így csak gyorsítjuk a kiszáradást. A 18–21 Celsius-fok az ideális. Az első napsugarak megjelenésekor a szobaablak párkánya is megteszi. Ha melegebb van a lakásban, többször nézzünk a csírakezdeményekre, ha szükséges, picit nedvesítsük be őket. Például a brokkoli inkább a hűvösebb helyet kedveli, melegebb napokon kétszer is öntözhetjük. Hasznos, ha a nedvesítések között egy muszlinkendőt teszünk az üveg szájára, majd egy befőttesgumival rögzítjük az üveg nyakán, mielőtt rácsavarjuk a tetőt. Amíg a hajtások meg nem jelennek, naponta kétszer pici vízzel öntsük nyakon a magokat. A hajtásokat óvatosan mossuk át, szűrjük le a víztől, a felesleges nedvességet itassuk fel. A hajtások csak néhány napig maradjanak az üvegben, hűtőben, lezárt edényben is legfeljebb egy hétig tárolhatjuk.