Szívet melengető történetet osztott meg egy édesanya a Facebookon. Azt írta, éppen csecsemő korú kisgyermekével akartak felszállni a Sárpilisről Szekszárdra induló járatra, amikor azzal a szomorú ténnyel kellett szembesülniük, hogy a kicsi babakocsiját az anyuka egyszerűen nem tudja felrakni a buszra. A sofőr viszont felpattant és azonnal segített nekik, így kényelmesen be tudtak utazni Szekszárdra.

Amint az édesanya a bejegyzésben fogalmazott: „szeretnék köszönetet mondani annak a buszvezetőnek, aki a 8:46-os, Sárpilistől Szekszárdig tartó járatra felsegített bennünket, "megoldottuk" együtt, hogy babakocsival is tudjak utazni egy olyan buszon, amelyre nem tudtam volna felvinni. Bár ez lehet teljesen hétköznapi cselekedet, én most tapasztaltam először ezt a közvetlen segítséget.“ Az anyuka azzal zárta a posztot: „azt is köszönöm, hogy megpróbálta összerakni a babakocsit és, hogy türelemmel várt ránk, a leszállásunkig. Nagyon hálásak vagyunk mindezért!“