A madarak sok hasznos tevékenységet végeznek, amely nemcsak az élővilág egyensúlyához járul hozzá, de az emberek számára is nagyon fontos, hiszen mezőgazdasági tevékenységünk elmaradhatatlan segítői. Lényeges tehát, hogy óvjuk őket, megismerjük szükségleteiket, segítsük őket, ahol tudjuk, hiszen ők is segítenek nekünk. Öt okot is mutatunk arra, hogy mivel töltenek be létfontosságú szerepet a madarak az ökológiai egyensúly fenntartásában.

1. kártevők pusztítása

A madarak legjelentősebb ökológiai tevékenysége a rovarok túlzott elszaporodásának megakadályozása. Tavasztól késő őszig rengeteg kártevőt elfogyasztanak, télen pedig azok lárváit vagy az áttelelő rovarokat eszik. A kertekben pusztítják a hernyókat, rovarokat, levéltetveket, a mezőgazdasági területeken megakadályozzák, hogy az élősködők megrongálják a termést; valamint az erdőkben, mezőkön is meggátolják, hogy túlságosan elszaporodjanak a káros rovarok. Egy veréb képes saját súlyának 20 százalékának megfelelő mennyiségű meztelen csigát elfogyasztani, egy cinegepár évente akár 75 kg rovart is eltüntet. Költési időszakukban még lelkesebben pusztítják a rovarokat: egy fecske egy kiló, míg egy verébpár fiókáinak felnevelése alatt körülbelül 3000 hernyót és rovart fogyaszt el. Globális nagyságrendben a madarak évente körülbelül 500 millió tonna különféle rovart fogyasztanak el – ami más védekezési móddal gyakorlatilag megvalósíthatatlan.

2. kisállatok szaporulatának szabályozása

Nemcsak a kártevőket fogyasztják, megeszik a halakat, csúszómászókat, kétéltűeket is, sőt, akár madártársaikat és kis emlősöket is. Minden állatosztálynak van madárellensége, és így a természet körforgásában minden területen kiveszik részüket abban, hogy az állatvilág arányossága ne boruljon fel.

3. beporzás

A növények beporzásában a madarak szerepe is jelentős, hiszen a virágport tollukon, csőrükön egyik helyről a másikra szállítják. Élelmiszernövényeink, gyógynövényeink 5 százalékát madarak porozzák be a világban.

4. magok szállítása

A növények magjainak nagy részét a szél szállítja új helyekre, ahol kikelhetnek. Ugyanakkor a madarak is kitűnő magvetők – a csőrükben lévő magokat ugyanis sok esetben elejtik, a tollukra tapadt magok akár kilométereket is vándorolhatnak, sőt, az ürülékükben megbúvó magokon keresztül is segítenek a növények szaporításában.

5. állatok költöztetése

Nemcsak magokat szállíthatnak, hanem a földre, vízbe leszállva akár halak vagy más állatok petéi is lábukra, tollukra ragadhatnak, amelyeket így új vidékekre költöztetnek, és ott kifejlődve benépesíthetik az új területet.