A Téli party már hagyomány jegyezte meg Giovanni Clarichetti, a volt Alisca Legends, most már Geronimo MC South Hangaround Chapter titkára, aki szerint elsöprő sikere volt az egyik legnagyobb rendezvényüknek. Az első nagymányoki rockfesztivált rengetegen látogatták.

– Először szerveztük két naposra a fesztivált és először tartottuk itt Mányokon, mivel az eddigi helyünket, a sióagárdi művelődési házat már kinőttük – magyarázta Giovanni Chlarichetti. Pénteken és szombaton is három-három zenekar lépett fel, akik mind hatalmas show-t csináltak.

A két napos rockfesztivált rengetegen látogatták

Rögtön az első napot a szekszárdi punk zenekar, a Don Gatto nyitotta meg, akik már tizenöt éve menetelnek előre és bizony már országosan ismertek. A hatásfokot a budapesti Rammstein tribute zenekar, a Feuer Frei növelte, akik nemcsak speciális hangzással, de látványelemekkel is megbabonázták rajongóikat.

– Ha valaki csak úgy idecsöppent volna, hangzás alapján simán azt hihette volna, hogy tényleg a Rammstein zenélt – válaszolta kérdésünkre a koncert egyik résztvevője. Látszik, hogy a banda tagjai komolyan gondolják, amit csinálnak.

Számos ismert hazai rockbanda lépett fel (a szerző fotója)

Az első estét dallamosabb magyar rock számokkal zárta a bonyhádi csapat, a Four To Four. Játszottak többek közt P. Mobil, Ossian és Mobilmánia számokat is, amire sokan táncra is perdültek.

– A második napot egy családi együttes indította, a Good Times, akik maguk jelentkeztek, hogy felléphessenek. Énekesük pedig egy hét éves forma gyerkőc volt, aki saját számokból álló, negyven perces koncertet adott családjával. Őket egy Deep Purple tribute zenekar követte a Cry free, akik közel három évtizede csapnak a húrok közé. Kissé viccesen hat, hogy az estét a Good Times zenekar nyitotta meg és a bajai Bad Times zárta, akik idén ünneplik fennállásuk harmincadik évét. Akik eljöttek úgy gondolom egy színvonalas eseményen vehettek részt, amiért köszönet jár a helyi polgármesternek, a támogatóinknak, de a hangosítástól kezdve, a takarítókig mindenki kitett magáért.

Maradnak, de újítanak

A szekszárdi Alisca Legends Motoros Baráti Társaság úgy érezte fejlődésre van szüksége, ezért lépett be Magyarország egyik legpatinásabb motoros klubjába, a Geronimo MC-be, akik az idén ünneplik harmincötödik évfordulójukat. Természetesen a klub mögött működő Alisca Motoros Egyesület továbbra is megmarad és megszervezi két nagyobb volumenű rendezvényét, a szokásos februári Téli party-t és az október 23-ai szezonzáró gurulásukat, ami egyben jótékonysági megmozdulás is.

Először szerveztek rockfesztivált Nagymányokon (a szerző fotója)

– A tavalyi évben közel négyszáz motoros vett részt a szezonzárón, ami mindig a szekszárdi Tesco parkolóból indul és a szálkai strandon ér véget, egy körülbelül nyolcvan kilométeres kört bezárva. Legutóbb, a szekszárdi székhelyű Esőmanó Alapítványnak gyűjtöttünk össze egy jelentősebb összeget ezzel a megmozdulásunkkal.