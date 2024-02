Ősszel és télen ez különösen fontos, hiszen ilyenkor az időnk nagy részét a négy fal között töltjük, ráadásul a fűtés miatt hamarabb elhasználódik a benti levegő. Nézzük mire érdemes figyelni ablaknyitás előtt, alatt vagy után. Mik azok a hibák, amiket sokan elkövetnek.

Az első fontos kérdés, hogy átlagosan mennyi ideig kell szellőztetni. Ez természetesen sok mindentől függ. Például attól, hogy mennyire nyitjuk ki az ablakot. Sokan választják azt a megoldást, hogy csak résnyire vagy bukóra nyitják, de több ideig szellőztetnek. Ez nem annyira jó ötlet, gazdaságossági szempontból sem, ugyanis a több idő alatt jobban lehűl a lakás. Érdemesebb inkább jól kitárni az ablakokat és kevesebb ideig nyitva hagyni, ilyenkor 3-5 perc szellőztetés bőven elegendő.

Az sem mindegy, hogy naponta hányszor nyitjuk ki az ablakot. Sokan a napi kettő (reggeli és esti) szellőztetésre voksolnak, de ez nem elég, ha egész nap a helységben vagyunk, a levegő sokkal gyorsabban elhasználódik, akár 5-20 perc alatt is. Tehát napközben frissebb levegőt tudunk beengedni. Persze a szellőztetések számának szükségessége attól is függ, hogy hányan és mekkora helységben tartózkodunk, de gyakran kinyitni az ablakot pár percre, a hangulatunkra és az agyunk frissességére is jó hatással lesz.