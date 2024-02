Nagyjából hetvenezer magyar állampolgárt támad meg évente a rák valamely formája. Sokan közülük teljesen kigyógyulnak, a szűréseknek köszönhetően ugyanis egyre koraibb szakaszban mutathatóak ki a betegségek, és a kezelésük is egyre hatékonyabb. Viszont még így is rengetegen vannak, akiken már nem lehet segíteni. Pedig a daganatos megbetegedések szinte feléért az rossz szokásaink, az életmód okolható csupán.

Fiatalok, idősek, nők és férfiak egyre többen betegednek meg

Magyarországon a nők esetében az emlőrákos halálozás az összes daganatos megbetegedés egynegyedét adja. A férfiaknál a prosztata daganat az összes rákos eset egyötödét jelenti, leggyakoribb még mindkét nem esetében a tüdődaganat, valamint a vastagbél- és végbélrák. Ez a 4 daganattípus felelős az összes rákos halálozásnak több mint a feléért. Nőknél negyedik helyen áll a méhnyakrák. Az ilyen esetek száma az utóbbi években is folyamatosan nőtt; előfordulása 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is egyre inkább érinti. Ezeken kívül nagy arányban fordulnak elő a gyomorrák, a nyelőcső, a szájüreg, a nyirokrendszer és a bőr rosszindulatú daganatos elváltozásai – tudtuk meg Dr. Pátri Esztertől, Tolna vármegyei tisztifőorvosától, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetőjétől. A szakértő azt mondta, csak az elmúlt két évtizedben mintegy huszonkét százalékkal nőtt idehaza a kimutatott daganatos megbetegedések száma.

Magunkért magunknak kell tennünk

A rákos megbetegedések nagyjából 40-45 százaléka megelőzhető lenne a szakértő szerint. Amint dr. Pátri Eszter elmondta, sokan nem is gondolják, hogy életmódunk jelentősen befolyásolja egészségi állapotukat, pedig a kutatások szerint 43 százalékban ez a felelős érte, és a sokak által fontosnak gondolt genetikai tényezők, a környezeti hatások és az egészségügyi ellátás csak jóval kevésbé. Éppen ezért a megelőzésben is az életmódnak van a legnagyobb szerepe.

Például köztudott a dohányzás káros hatása, főleg a tüdőrák kialakulásában. A dohányzás és az alkohol együtt felelős a szájüregi daganatok, nyelőcsőrák, gégerák kialakulásáért. Nagyon fontos még az elhízás több ráktípus esetében is. Kiemelt a mozgásszegény életmód, az ülőmunka káros hatása például a végbél daganatoknál. Az emésztőszervi daganatok egy része elkerülhető lenne az étkezési szokások megváltoztatásával, egészséges étrend kialakításával.

Külön említést érdemel a krónikus stressz és egyéb mentális problémák immunrendszert károsító hatása. Ráadásul, mindezek közül dohányzásban, alkoholfogyasztásban, elhízásban az EU-ban még mindig élen járunk. A szakember szerint egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk azért, hogy a lehető legkisebb esélyt adjuk a daganatok kialakulásának. Ilyen dolgok mások mellett az, hogy figyeljünk az elegendő pihenésre-alvásra, a rendszeres mozgásra, ajánlott a napi 4-5 alkalommal történő étkezés, fontos az egészséges táplálkozás; minél több friss zöldség, gyümölcs fogyasztása, a vörös és a grillezett húsok kerülése. De sokat segíthet az is, ha rendszeresen eszünk tojást, tejterméket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonát, olajos magvakat. Ezek mellett érdemes radikálisan csökkenteni a zsír, só, cukor mennyiségét, kerüljük az adalékanyagokat, gyorsételek fogyasztását. De érdemes kerülni az erős UV-sugárzást, napozást, leégést, főleg gyerekeknél, a szoláriumot. Az anyák pedig szoptatással csökkenthetik az emlőrák kialakulásának kockázatát.

Szűrni, szűrni, szűrni

A szűrővizsgálatok jelentősége abban rejlik, hogy olyan rákmegelőző állapotokat vagy korai stádiumú rákokat vesznek észre, szűrnek ki, melyek az egyénnek még semmilyen panaszt-tünetet nem okoznak, éppen ezért ezzel nem fordulnak orvoshoz, így a felismerésük elmaradna, és csak későn vennék észre. Ma Magyarországon az emlőszűrés, a méhnyakszűrés és a vastagbélrák szűrés történik központilag szervezve, az egész lakosságot érintően, úgynevezett népegészségügyi szűrőprogram keretében. Ez azt jelenti, hogy emlőszűrésre minden 45-65 év közötti nő kétévente meghívólevelet kap, méhnyakszűrésre minden 25-65 év közötti hölgy háromévente kap meghívólevelet. A javasolt prosztata szűrővizsgálatra egyénileg tud jelentkezni minden 50 év feletti férfi urológia szakrendelésen. Bőrgyógyászati szűrésre – főleg hajlamosító tényező, például anyajegyek esetén – életkortól függetlenül lehet szintén egyénileg bejelentkezni bőrgyógyászat szakrendelésen.

Kistelepülési önkormányzatok szerveznek csoportos szűréseket

A kisebb, Szekszárdtól távol eső települések esetében jellemző az is, hogy a helyi önkormányzat nyújt segítséget az emlőszűrés igénybe vételében csoportosan megszervezve: a szűrőcentrummal egymás utáni időpontot egyeztetve az érintettek számára a településről falubusszal a hölgyeket elviszik és visszahozzák.

Tolna vármegyében ezzel kapcsolatban kifejezetten jó példák is vannak. Varsádon például egy évvel kezdték meg a helyiek csoportos szűrését. A munka dandárját az önkormányzat vállalja. Andrási Zoltánné, a település polgármestere azt mondja, ehhez a falugondnokuk nyújt segítséget, aki egy-egy alkalommal öt-öt helyi nőt visz be Szekszárdra szűrére. A kórházban az időpontot is az önkormányzat foglalja, így az érintetteknek nincs más dolguk, mint az előre megbeszéltekkor beszállni, majd a szűrés végén kiszállni a házaik előtt a járműből. A program sikeres a településvezető szerint, tavaly ugyanis – a 356 fő lélekszámú faluból – hölgyet sikerült így szűrésre juttatni. Andrási Zoltánné azt mondja, fontosnak tartja a rendszeres szűréseket, amiken ő maga is rendszeresen is részt vesz. Hasonlóan hatékony az önkormányzati közreműködés még mások mellett Értényben és Gyönkön is, ezt már Dr. Pátri Esztertől tudtuk meg.