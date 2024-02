Az okosotthonrendszerekről és a fenntartható technológiákról továbbra sem feledkeznek meg a lakberendezők, annak ellenére, hogy idén az 1970-es évek stílusából inspirálódnak. Ez azoknak jó hír, akik rajonganak a földszínekért, a rattanbútorokért és a bohém megoldásokért.

Az indusztriális vagy ipari stílus lassan-lassan kikopik a lakberendezők ötlettárából. A betonpadlók és -falak helyett a hívogatóbb hangulatok felé fordulnak. Eljött a látványos, nagy méretű, színes minták, a mértani, de sokszor absztrakt motívumok ideje a kárpitokon, textíliákon, tapétákon. Azon sem lepődhetünk meg, ha a bútorboltokban, lakberendezési áruházakban nézelődve a klasszikus csíkos vagy a növényvilágból választott motívumok köszönnek ránk.

Az év színe: a barack

A lágy, barackos árnyalat, a Peach Fuzz 2024 színe. A melegséget árasztó, lágy, hangulatos szín otthonos hangulatot csempész a lakásba. Jól mutat a falon, a bútorokon, sőt, az egyes lakástextíliákon, lakberendezési tárgyakon is. Ez a szín a modern elegancia egyik tökéletes árnyalata – olvasható a Lakáskultúrában.

Persze nem úszhat minden barackos színpompában. 2024-ben a meleg színek is előtérbe kerülnek. A merész smaragdzöld évek óta divat, most úgy tűnik, a zöldek közül a zsályazöld lesz a domináns, de a földszínek (a gazdag csokoládé, az égő narancs, a sötét mustár és a rozsdabarna, a kék árnyalatok) is divatosak.

Tarka minták

A kockamintás textíliák, tapéták divatja leáldozóban, ahogy elbúcsúzhatunk a minimalizmus jegyeitől és a fehér falaktól is. Az élénk színek bátor kontrasztja kerül előtérbe; ebben a különböző anyagok, színek kombinációja segíthet. Az eleganciát és melegséget árasztó arany- és bronzszínekből bátran csempészhetünk a lakásba. A jóslások szerint visszatérnek a meszelt vagy a natúr vakolt falfelületek, a görbe és szabálytalan formák a falakon, valamint a mintás tapéta. A mennyezetre is kerülhetnek minták festéssel vagy tapétázással.

Natúr anyagok és növények

Lekerekített, hullámzó formák, függőlegesen rakott csempék, ívelt tükrök, képkeretek lágyítják az enteriőrt. A burkolatoknál továbbra is menő a metrócsempe, de a megszokott vízszintes helyett inkább függőleges vagy átlós felrakással. A textíliák, szövetek mintázata is változik. 2024-ben a merész minták, színek és textúrák dominálnak. Bátran keverhetőek a geometriai minták a virágos vagy állatmintákkal. A belső terekbe visszatérnek a természetes anyagok (fa, kő, bambusz) mellett a szobanövények, a páfrányok, a pozsgások, a puha bársony, a gazdagon erezett márvány, a sötét fatónusok. A hideg LED-eket és a fehér neonfényeket a melegebb, lágyabb fények veszik át. Visszatérnek az otthonosságot sugalló lámpák, a kristálycsillárok ragyogása.