Az első fotózás mindig izgalmas lépés egy szépségverseny indulója számára, és ezúttal sem volt másképp. Két különleges egyéniséget ismerhettünk meg a Tündérszépek fotózásán, Kinga és Rebeka személyében. A lányok megmutatták nekünk, hogy mindenki más stílusban ragyog.

Kinga kicsit visszafogottabb lány, természetes bájjal hódított a lencse előtt. Törékeny alkata miatt nem is gondolná az ember, hogy már több bajnoki címet is bezsebelt hobbijának köszönhetően.

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Tolna vármegye szépségei Baranya, valamint Somogy hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

– A fotózás teljesen lenyűgözött, nagyon tetszett – válaszolta kérdésünkre Kapusi Kinga, majd hozzátette: a kíváncsiság hajtott, azért is jelentkeztem a versenyre, de el tudnám magam képzelni akár a szépségiparban is. Jelenleg dajkának tanulok, a hobbim a horgászat, ami talán már kicsit több is, ugyanis Hollandiában több versenyt és bajnokságot is megnyertem.

Rebeka merész megjelenésével és magabiztos fellépéssel elvarázsolta stábunkat

Fotó: Mártonfai Dénes

Rebeka stílusa kicsit fiúsabb, merész megjelenésével és magabiztos fellépéssel varázsolta el stábunkat.

– A szépségversenyre azért jelentkeztem, mert szeretném megélni a nőiességem, megmutatni a világnak, hogy az én vagány stílusom is jól mutathat a képeken – emelte ki Rebeka. Szabadidőmben imádok túrázni, pecázni és motorozni. Nekem is ez volt az első fotózásom, ami nagyon tetszett. Már most igazi királynőnek éreztem magam, hála a profi stábnak. Farkas Eszter