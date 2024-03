Nem nagy teljesítmény, mondhatnánk, ám változik a véleményünk, ha kapunk még néhány információt. Például azt, hogy a bogyiszlói asszony 82 éves, és visszafelé jövet, nárciszok sokaságát utaztatja a kerékpár két oldalára szerelt vesszőkosarakba rakott vödrökben.

A februári enyhe idő miatt a természet, a tavaszodás előrébb jár a szokásosnál. A nárcisz nem a nőnap virága, de most már március elején szedhető volt. Néhány nap múlva a jácint is szirmot bont. Miklósáné kertjében ebből is, abból is többszáz tő található. Meg tulipánból is. Aztán kiülteti a kardvirághagymákat, nyár végén pedig az őszirózsa lesz piacképes. Merthogy a szekszárdi piacra hordja a portékát. Már vagy 25 éve virágozik, özvegy, de nincs egyedül. A lánya és a fia is sok mindenben besegít neki.

Dáliákkal kezdte, aztán jött a többi növény. Fokhagymával és fűszerpaprikával is foglalkozik. Szívesen csinálja, örömét leli a kerti munkában.