Elmondta, hogy az allergia megjelenési formája rendkívül változatos, de mindegyiknek közös vonása a szervezet túlzott érzékenysége különböző kémiai vagy fizikai hatásokra, melynek során az immunrendszer túlzott reakciója okozza a tüneteket. A hagyományos nyugati orvoslás keretein belül két módszer van a kezelésre, az egyik a túlérzékenység csökkentése különböző gyógyszerekkel (kémiai mediátorokkal), a másik az allergiát kiváltó tényezők felderítése és lehetőség szerinti kiküszöbölése.

Mivel a betegség alapvető oka nem a tüneteket kiváltó tényező, hanem a szervezet érzékenysége, ezért ezek a módszerek gyakran csak tüneti szinten orvosolják a problémát. Bár vannak bizonyos allergiák, amelyeket valóban külső tényezők okoznak (például bolhaallergia), és az ok megszüntetésével az allergia is elmúlik, mégis érdemes azt is figyelembe venni, hogy például egy udvarban tartott két kutya közül miért csak az egyik lesz bolhaallergiás, holott a paraziták nyilvánvalóan mindkettőn jelen vannak?

A komplementer medicina kitágítja ezen betegségek kezelésnek lehetőségeit is, képes magát a szervezetet gyógyítani, oly módon, hogy az kevésbé legyen érzékeny bármilyen allergén hatású külső tényezőre, ezáltal tulajdonképpeni oki kezelés valósul meg, ami tartósabb gyógyulást eredményezhet és csökkenti az esetenként folyamatos gyógyszerhasználat szükségességét.