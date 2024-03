Ha a következő ételeket eszi, az nemcsak az egészségének tesz jót, hanem a bolygónak is. Nem árt, ha ezek mindig vannak otthon: gyümölcsöt, zöldséget, gabonát, diófélét, magvakat ajánlanak a tudósok.

Ha egészségesen táplálkozik, az vajon a bolygóra is kedvező hatással lesz? Részben igen, részben nem, számol be egy nemzetközi tanulmányról a Mindmegette. Eszerint míg az egészséges étrend kevesebb földi erőforrást igényel, ezeket az élelmiszereket hajlamosabbak vagyunk elpazarolni, hiszen például a zöldségek és a gyümölcsök gyakran megromlanak, és a kukában végzik. A kulcs az, hogy étkezzünk lehetőleg egészségesen, de gondoljunk arra is, hogyan tudjuk ezeket az ételeket más formában felhasználni, tartósítani.

A tanulmány szerint rendszeresen érdemes fogyasztani a gyümölcsöket, amelyek tele vannak rostokkal, egészséges antioxidánsokkal, hidratálnak, továbbá a fogyásban is segíthetnek. Naponta többször érdemes gyümölcsöt fogyasztani. A zöldségeknek is bérelt helyük van a legegészségesebb élelmiszerek listáján. A teljes kiőrlésű gabonák is meglehetősen sok tápanyagot tartalmaznak, például fehérjét, rostot és B-vitamint. Nemcsak a szükséges energiát biztosítják, de magas rosttartalmukkal az anyagcserét is serkentik. A diófélék egészséges zsírokat, rostokat és fehérjéket tartalmaznak, naponta egy maréknyival ajánlott fogyasztani.

A magok tele vannak szívbarát zsírokkal, ezért fontos a rendszeres fogyasztásuk, de akárcsak a dióféléknél, itt is ügyeljünk a mértéktartásra.